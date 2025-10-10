Прогноз погоды в Украине на выходные 11 и 12 октября

Женщина идет по городу под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

На выходные, 11 и 12 октября, почти по всей территории Украины ожидается облачная погода. Кроме того, в некоторых регионах пройдут незначительные дожди.

Об этом информирует Meteoprog.

Погода в Украине на выходные

В течение выходных будет преобладать облачная погода с небольшими дождями по всей территории Украины.

Итак, синоптики прогнозируются, что в последующие двое суток ожидается развитие северо-западных циркуляционных условий в атмосфере над Восточной Европой.

В Украину будут поступать воздушные массы с территории Скандинавского полуострова и стран Балтии, поэтому температурный фон начнет постепенно снижаться. Малоактивные атмосферные фронты станут причиной небольших, местами умеренных дождей в большинстве областей нашей страны. Ветер будет преобладать северо-западного направления, местами порывистый.

Погода в Украине на 11 октября. Фото: Meteoprog

Прогноз погоды в Украине на 11 октября

В субботу в западных областях в течение суток ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Возможен туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +2...+7 °С, днем +8...+13 °С.

В северных регионах Украины ночью ожидается умеренный дождь, днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +4...+9 °С, днем +9...+14 °С.

В центральных областях страны прогнозируется дождливая и пасмурная погода в течение всех суток. Ветер северо-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью предполагается в пределах +6...+11 °С, днем +9...+14 °С.

В южной части страны пройдут дожди, в Крыму местами значительные, возможны отдельные грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Одесской области днем местами будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +7...+12 °С, днем +9...+14 °С, в Крыму до +16 °С.

В восточных регионах ожидаются небольшие, в Харьковской области местами умеренные дожди. Ветер северо-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, в дневные часы +9...+14 °С.

Погода в Украине на 12 октября. Фото: Meteoprog

Прогноз погоды в Украине на 12 октября

В воскресенье в западных регионах страны ночью местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, лишь вечером в районе Полесья и в северо-западных областях снова начнется дождь.

Ветер западный/северо-западный, 5-10 м/с, на Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью предполагается в пределах +4...+9 °С, днем +10...+16 °С.

В северных областях Украины ожидается облачная погода, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, днем +10...+15 °С.

В центральной части страны ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...+9 °С, днем +11...+16 °С.

В южных областях и Крыму местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+11 °С, днем +12...+17 °С.

В восточных областях ночью местами ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6...+11 °С, днем +12...+17 °С.

