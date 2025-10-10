Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Синоптики шокировали — прогноз погоды в Украине на выходные

Синоптики шокировали — прогноз погоды в Украине на выходные

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 23:56
Прогноз погоды в Украине на выходные 11 и 12 октября
Женщина идет по городу под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

На выходные, 11 и 12 октября, почти по всей территории Украины ожидается облачная погода. Кроме того, в некоторых регионах пройдут незначительные дожди.

Об этом информирует Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине на выходные

В течение выходных будет преобладать облачная погода с небольшими дождями по всей территории Украины.

Итак, синоптики прогнозируются, что в последующие двое суток ожидается развитие северо-западных циркуляционных условий в атмосфере над Восточной Европой.

В Украину будут поступать воздушные массы с территории Скандинавского полуострова и стран Балтии, поэтому температурный фон начнет постепенно снижаться. Малоактивные атмосферные фронты станут причиной небольших, местами умеренных дождей в большинстве областей нашей страны. Ветер будет преобладать северо-западного направления, местами порывистый.

Погода в Україні на 11 жовтня
Погода в Украине на 11 октября. Фото: Meteoprog

Прогноз погоды в Украине на 11 октября

В субботу в западных областях в течение суток ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Возможен туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +2...+7 °С, днем +8...+13 °С.

В северных регионах Украины ночью ожидается умеренный дождь, днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +4...+9 °С, днем +9...+14 °С.

В центральных областях страны прогнозируется дождливая и пасмурная погода в течение всех суток. Ветер северо-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью предполагается в пределах +6...+11 °С, днем +9...+14 °С.

В южной части страны пройдут дожди, в Крыму местами значительные, возможны отдельные грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Одесской области днем местами будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +7...+12 °С, днем +9...+14 °С, в Крыму до +16 °С.

В восточных регионах ожидаются небольшие, в Харьковской области местами умеренные дожди. Ветер северо-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, в дневные часы +9...+14 °С.

Погода в Україні на 12 жовтня
Погода в Украине на 12 октября. Фото: Meteoprog

Прогноз погоды в Украине на 12 октября

В воскресенье в западных регионах страны ночью местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, лишь вечером в районе Полесья и в северо-западных областях снова начнется дождь.

Ветер западный/северо-западный, 5-10 м/с, на Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью предполагается в пределах +4...+9 °С, днем +10...+16 °С.

В северных областях Украины ожидается облачная погода, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, днем +10...+15 °С.

В центральной части страны ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...+9 °С, днем +11...+16 °С.

В южных областях и Крыму местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+11 °С, днем +12...+17 °С.

В восточных областях ночью местами ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6...+11 °С, днем +12...+17 °С.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение субботы, 11 октября.

Синоптик Наталья Диденко также дала собственные прогнозы относительно погоды в Украине на выходные.

осень похолодание синоптик прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации