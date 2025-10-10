Прогноз погоды на 11 октября — какой будет погода завтра

Женщина с зонтиком во время сильного ветра. Фото: Reuters

В субботу, 11 октября, в Украине ожидается прохладная и ветреная погода. По прогнозу синоптиков, день будет преимущественно облачным, местами пройдут небольшие дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 11 октября

Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 7-12 м/с, а в юго-западных областях местами порывы могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +5...+10 °С, а днем поднимется до +9...+14 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, сегодня в Одессе синоптики объявили желтый уровень опасности.

Также мы писали о том, кто может получить компенсацию после непогоды в Одессе.