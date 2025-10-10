Прогноз погоды на 11 октября — какой будет погода завтра

Осень в разгаре — Укргидрометеоцентр предупредил о шквалах ветра
Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 17:35
Женщина с зонтиком во время сильного ветра. Фото: Reuters
В субботу, 11 октября, в Украине ожидается прохладная и ветреная погода. По прогнозу синоптиков, день будет преимущественно облачным, местами пройдут небольшие дожди.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.
Реклама
Читайте также:
Прогноз погоды на 11 октября
Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 7-12 м/с, а в юго-западных областях местами порывы могут достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +5...+10 °С, а днем поднимется до +9...+14 °С.
Напомним, сегодня в Одессе синоптики объявили желтый уровень опасности.
Также мы писали о том, кто может получить компенсацию после непогоды в Одессе.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама