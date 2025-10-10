Прогноз погоди на 11 жовтня - якою буде погода завтра

Осінь у розпалі — Укргідрометеоцентр попередив про шквали вітру
Дата публікації: 10 жовтня 2025 17:35
Жінка із парасолькою під час сильного вітру. Фото: Reuters
У суботу, 11 жовтня, в Україні очікується прохолодна та вітряна погода. За прогнозом синоптиків, день буде переважно хмарним, місцями пройдуть невеликі дощі.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.
Прогноз погоди на 11 жовтня
Вітер дутиме із заходу та північного заходу зі швидкістю 7–12 м/с, а у південно-західних областях місцями пориви можуть сягати 15–20 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +5...+10 °С, а вдень підніметься до +9…+14 °С.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.
Також ми писали, хто може отримати компенсацію після негоди в Одесі.
