Головна Метео Осінь у розпалі — Укргідрометеоцентр попередив про шквали вітру

Осінь у розпалі — Укргідрометеоцентр попередив про шквали вітру

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 17:35
Прогноз погоди на 11 жовтня - якою буде погода завтра
Жінка із парасолькою під час сильного вітру. Фото: Reuters

У суботу, 11 жовтня, в Україні очікується прохолодна та вітряна погода. За прогнозом синоптиків, день буде переважно хмарним, місцями пройдуть невеликі дощі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Осінь у розпалі — Укргідрометеоцентр попередив про шквали вітру - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 11 жовтня

Вітер дутиме із заходу та північного заходу зі швидкістю 7–12 м/с, а у південно-західних областях місцями пориви можуть сягати 15–20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +5...+10 °С, а вдень підніметься до +9…+14 °С.

Осінь у розпалі — Укргідрометеоцентр попередив про шквали вітру - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, сьогодні в Одесі синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Також ми писали, хто може отримати компенсацію після негоди в Одесі.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
