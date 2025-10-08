Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео У горах продовжує вирувати негода — яка наразі ситуація

У горах продовжує вирувати негода — яка наразі ситуація

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 12:07
Сильна негода у горах — сніг, вітер і низькі температури
Сніг у Карпатах. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

У горах продовжує вирувати негода. Там зафіксовано велику кількість снігу, пориви вітру та низьку температуру повітря.

Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття у Facebook у середу, 8 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Негода в горах

Рятувальники наголошують, що у горах ускладнення погодних умов. Туристів закликають утриматися від виходів у високогірʼя.

Станом на ранок на горі Піп Іван хмарно, а також обмежена видимість. Крім того, там сніг, вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 20 метрів на секунду. Температура повітря опустилася до -3 °С.

null
Допис гірських рятувальників Прикарпаття. Фото: скриншот

Нагадаємо, Укрзалізниця додала регіональні поїзди до курорту Ворохта. Вони курсуватимуть з 17 по 19 жовтня.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода в горах з 7 по 12 жовтня.

погода негода Україна сніг гори рятувальники
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації