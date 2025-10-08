Сильна негода у горах — сніг, вітер і низькі температури

Сніг у Карпатах. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

У горах продовжує вирувати негода. Там зафіксовано велику кількість снігу, пориви вітру та низьку температуру повітря.

Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття у Facebook у середу, 8 жовтня.

Негода в горах

Рятувальники наголошують, що у горах ускладнення погодних умов. Туристів закликають утриматися від виходів у високогірʼя.

Станом на ранок на горі Піп Іван хмарно, а також обмежена видимість. Крім того, там сніг, вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 20 метрів на секунду. Температура повітря опустилася до -3 °С.

Допис гірських рятувальників Прикарпаття. Фото: скриншот

