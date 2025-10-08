Сильная непогода в горах — снег, ветер и низкие температуры

В горах продолжает бушевать непогода — какая сейчас ситуация
В горах продолжает бушевать непогода. Там зафиксировано большое количество снега, порывы ветра и низкая температура воздуха.
Об этом сообщили горные спасатели Прикарпатья в Facebook в среду, 8 октября.
Непогода в горах
Спасатели отмечают, что в горах осложнения погодных условий. Туристов призывают воздержаться от выходов в высокогорье.
По состоянию на утро на горе Пип Иван облачно, а также ограниченная видимость. Кроме того, там снег, ветер северо-восточного направления со скоростью 20 метров в секунду. Температура воздуха опустилась до -3 °С.
Напомним, Укрзализныця добавила региональные поезда до курорта Ворохта. Они будут курсировать с 17 по 19 октября.
Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода в горах с 7 по 12 октября.
