Главная Метео В горах продолжает бушевать непогода — какая сейчас ситуация

В горах продолжает бушевать непогода — какая сейчас ситуация

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 12:07
Сильная непогода в горах — снег, ветер и низкие температуры
Снег в Карпатах. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

В горах продолжает бушевать непогода. Там зафиксировано большое количество снега, порывы ветра и низкая температура воздуха.

Об этом сообщили горные спасатели Прикарпатья в Facebook в среду, 8 октября.

Читайте также:

Непогода в горах

Спасатели отмечают, что в горах осложнения погодных условий. Туристов призывают воздержаться от выходов в высокогорье.

По состоянию на утро на горе Пип Иван облачно, а также ограниченная видимость. Кроме того, там снег, ветер северо-восточного направления со скоростью 20 метров в секунду. Температура воздуха опустилась до -3 °С.

null
Сообщение горных спасателей Прикарпатья. Фото: скриншот

Напомним, Укрзализныця добавила региональные поезда до курорта Ворохта. Они будут курсировать с 17 по 19 октября.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода в горах с 7 по 12 октября.

