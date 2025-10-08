Сильная непогода в горах — снег, ветер и низкие температуры

Снег в Карпатах. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

В горах продолжает бушевать непогода. Там зафиксировано большое количество снега, порывы ветра и низкая температура воздуха.

Об этом сообщили горные спасатели Прикарпатья в Facebook в среду, 8 октября.

Непогода в горах

Спасатели отмечают, что в горах осложнения погодных условий. Туристов призывают воздержаться от выходов в высокогорье.

По состоянию на утро на горе Пип Иван облачно, а также ограниченная видимость. Кроме того, там снег, ветер северо-восточного направления со скоростью 20 метров в секунду. Температура воздуха опустилась до -3 °С.

Сообщение горных спасателей Прикарпатья. Фото: скриншот

