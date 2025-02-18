Магнитные бури 18 февраля — чего ожидать метеозависимым

Возбужденное состояние Земли — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитные бури во вторник, 18 февраля, не ожидаются на Земле. За последние 24 часа на Солнце произошли десять вспышек класса С.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 18 февраля
Сейчас магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии. В течение последних суток на Солнце произошли вспышки класса С, которые не влияют на Землю.
Геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Активность Солнца ожидается низкой с небольшой вероятностью вспышки Х.
Солнечная активность на 18 февраля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- количество солнечных пятен — 136.
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:
- Постарайтесь соблюдать режим сна, потому что отсутствие отдыха может ухудшить самочувствие во время бурь;
- избегайте тяжелой пищи и алкоголя, особенно во время магнитных бурь;
- пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс;
- легкие физические упражнения или прогулки на свежем воздухе помогут улучшить кровообращение;
- техники релаксации могут помочь уменьшить стресс и улучшить общее состояние здоровья;
- если вы очень чувствительны к магнитным бурям, можно попробовать ограничить время проведения возле электронных устройств;
- важно оставаться спокойным и не поддаваться панике.
Напомним, космический телескоп NASA/ESA Hubble презентовал новый кадр галактики LEDA 132905, находящейся в созвездии Скульптора.
Также в сети появилось фото загадочной квадратной структуры на поверхности Марса, сделанное камерой Mars Global Surveyor (MOC) с орбитального аппарата Mars Orbiter.
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