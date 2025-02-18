Магнитные бури 18 февраля — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитные бури во вторник, 18 февраля, не ожидаются на Земле. За последние 24 часа на Солнце произошли десять вспышек класса С.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 18 февраля

Сейчас магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии. В течение последних суток на Солнце произошли вспышки класса С, которые не влияют на Землю.

Геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Активность Солнца ожидается низкой с небольшой вероятностью вспышки Х.

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 18 февраля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — 136.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:

Постарайтесь соблюдать режим сна, потому что отсутствие отдыха может ухудшить самочувствие во время бурь;

избегайте тяжелой пищи и алкоголя, особенно во время магнитных бурь;

пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс;

легкие физические упражнения или прогулки на свежем воздухе помогут улучшить кровообращение;

техники релаксации могут помочь уменьшить стресс и улучшить общее состояние здоровья;

если вы очень чувствительны к магнитным бурям, можно попробовать ограничить время проведения возле электронных устройств;

важно оставаться спокойным и не поддаваться панике.

Напомним, космический телескоп NASA/ESA Hubble презентовал новый кадр галактики LEDA 132905, находящейся в созвездии Скульптора.

Также в сети появилось фото загадочной квадратной структуры на поверхности Марса, сделанное камерой Mars Global Surveyor (MOC) с орбитального аппарата Mars Orbiter.