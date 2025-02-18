Магнітні бурі 18 лютого — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітні бурі у вівторок, 18 лютого, не очікуються на Землі. За останні 24 години на Сонці сталися десять спалахів класу С.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 18 лютого

Наразі магнітосфера Землі знаходиться у збудженому стані. Протягом останньої доби на Сонці сталися спалахи класу С, які не впливають на Землю.

Геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Активність Сонця очікується низькою з невеликою ймовірністю спалаху Х.

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 18 лютого:

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 136.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур:

Постарайтеся дотримуватися режиму сну, бо відсутність відпочинку може погіршити самопочуття під час бур;

уникайте важкої їжі та алкоголю, особливо під час магнітних бур;

пийте достатню кількість води, щоб підтримувати водний баланс;

легкі фізичні вправи або прогулянки на свіжому повітрі допоможуть покращити кровообіг;

техніки релаксації можуть допомогти зменшити стрес і покращити загальний стан здоров'я;

якщо ви дуже чутливі до магнітних бур, можна спробувати обмежити час проведення біля електронних пристроїв;

важливо залишатися спокійним і не піддаватися паніці.

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