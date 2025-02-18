Магнітні бурі 18 лютого — чого очікувати метеозалежним

Збуджений стан Землі — прогноз магнітих бур на сьогодні
Магнітні бурі у вівторок, 18 лютого, не очікуються на Землі. За останні 24 години на Сонці сталися десять спалахів класу С.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 18 лютого
Наразі магнітосфера Землі знаходиться у збудженому стані. Протягом останньої доби на Сонці сталися спалахи класу С, які не впливають на Землю.
Геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Активність Сонця очікується низькою з невеликою ймовірністю спалаху Х.
Сонячна активність на 18 лютого:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 10%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- кількість сонячних плям — 136.
Як покращити самопочуття під час магнітних бур:
- Постарайтеся дотримуватися режиму сну, бо відсутність відпочинку може погіршити самопочуття під час бур;
- уникайте важкої їжі та алкоголю, особливо під час магнітних бур;
- пийте достатню кількість води, щоб підтримувати водний баланс;
- легкі фізичні вправи або прогулянки на свіжому повітрі допоможуть покращити кровообіг;
- техніки релаксації можуть допомогти зменшити стрес і покращити загальний стан здоров'я;
- якщо ви дуже чутливі до магнітних бур, можна спробувати обмежити час проведення біля електронних пристроїв;
- важливо залишатися спокійним і не піддаватися паніці.
Нагадаємо, космічний телескоп NASA/ESA Hubble презентував новий кадр галактики LEDA 132905, що знаходиться в сузір'ї Скульптора.
Також у мережі з'явилося фото загадкової квадратної структури на поверхні Марса, зроблене камерою Mars Global Surveyor (MOC) з орбітального апарату Mars Orbiter.
Читайте Новини.LIVE!