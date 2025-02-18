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Збуджений стан Землі — прогноз магнітих бур на сьогодні

18 лютого 2025 12:00
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 18 лютого — чого очікувати метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнітні бурі у вівторок, 18 лютого, не очікуються на Землі. За останні 24 години на Сонці сталися десять спалахів класу С.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Наразі магнітосфера Землі знаходиться у збудженому стані. Протягом останньої доби на Сонці сталися спалахи класу С, які не впливають на Землю.

Геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Активність Сонця очікується низькою з невеликою ймовірністю спалаху Х.

Магнітні бурі 18 лютого
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 18 лютого:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 10%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • кількість сонячних плям — 136.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур:

  • Постарайтеся дотримуватися режиму сну, бо відсутність відпочинку може погіршити самопочуття під час бур;
  • уникайте важкої їжі та алкоголю, особливо під час магнітних бур;
  • пийте достатню кількість води, щоб підтримувати водний баланс;
  • легкі фізичні вправи або прогулянки на свіжому повітрі допоможуть покращити кровообіг;
  • техніки релаксації можуть допомогти зменшити стрес і покращити загальний стан здоров'я;
  • якщо ви дуже чутливі до магнітних бур, можна спробувати обмежити час проведення біля електронних пристроїв;
  • важливо залишатися спокійним і не піддаватися паніці.

Нагадаємо, космічний телескоп NASA/ESA Hubble презентував новий кадр галактики LEDA 132905, що знаходиться в сузір'ї Скульптора.

Також у мережі з'явилося фото загадкової квадратної структури на поверхні Марса, зроблене камерою Mars Global Surveyor (MOC) з орбітального апарату Mars Orbiter. 

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