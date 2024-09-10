Прогноз погоды на завтра, 11 сентября, от Укргидрометцентра.

Женщина с зонтиком. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в среду, 11 сентября, ожидается местами дождливая погода. Непогода накроет Житомирскую, Винницкую и Одесскую области.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 11 сентября

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, в частности, на западе будет облачно с прояснениями.

В западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами, а днем местами ожидаются и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях. На остальной территории день пройдет без осадков.

Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха в западных областях ночью будет +10...+15 °С, днем +17...+22 °С (в Карпатах ночью +8...+13 °С, днем +11...+16 °С).

На остальной территории ночью будет +13...+18 °С, днем +24...+29 °С, а на юго-востоке страны — до +32 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 11 сентября

Сегодня в Киевской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью прогнозируют температуру воздуха в пределах +13...+18 °С, днем — +24...+29 °С. В Киеве ночью будет +14...+16 °С, днем +26...+28 °С.