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Завтра Україну накриють дощі з грозами — в Укргідрометцентрі назвали області, які в небезпеці

10 вересня 2024 17:44
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на завтра, 11 вересня, від Укргідрометцентру
Жінка з парасолею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у середу, 11 вересня, очікується подекуди дощова погода. Негода накриє Житомирську, Вінницьку та Одеську області.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, зокрема, на заході буде хмарно з проясненнями.

У західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами, а вдень також місцями очікуються і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. На решті території день пройде без опадів.

Синоптики прогнозують південно-східний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря у західних областях вночі становитиме +10...+15 °С, вдень +17...+22 °С (у Карпатах вночі +8...+13 °С, вдень +11...+16 °С).

На решті території вночі буде +13...+18 °С, вдень +24...+29 °С, а на південному сході країни — до +32 °С.

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Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 11 вересня

Завтра у Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с.

Вночі прогнозують температуру повітря у межах +13...+18 °С, вдень — +24...+29 °С. У Києві вночі буде +14...+16 °С, вдень +26...+28 °С.

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