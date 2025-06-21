Погода в Украине 22 июня — точный прогноз от синоптика Наталки Диденко

Девушка идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 22 июня, будет прохладной. Большинство регионов накроют дожди с грозами.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 22 июня

По прогнозам Диденко, днем воздух прогреется до +20...+25 °C, а утро будет по-летнему прохладным.

Большинство регионов накроют дожди с грозами, кроме юга и юго-востока — там осадков не прогнозируют. Ожидается порывистый ветер.

В Киеве синоптики прогнозируют дожди, сильный западный ветер и +18...+20 °C днем.

Сообщение Диденко в Facebook

Ранее мы рассказывали, в каких именно областях ожидается солнечная и теплая погода 22 июня, а в некоторых - дожди и грозы.

Также мы рассказывали, что начало третьей декады июня в Украине ознаменуется похолоданием, которое обусловлено преобладанием северных воздушных масс.