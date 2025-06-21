Погода в Україні 22 червня — точний прогноз від синоптика Наталки Діденко

Дівчина йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 22 червня, буде прохолодною. Більшість регіонів накриють дощі з грозами.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

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Погода в Україні 22 червня

За прогнозами Діденко, удень повітря прогріється до +20…+25 °C, а ранок буде по-літньому прохолодним.

Більшість регіонів накриють дощі з грозами, окрім півдня та південного сходу — там опадів не прогнозують. Очікується рвучкий вітер.

У Києві синоптики прогнозують дощі, сильний західний вітер та +18…+20 °C вдень.



Повідомлення Діденко у Facebook

Раніше ми розповідали, у яких саме областях очікується сонячна та тепла погода 22 червня, а в деяких — дощі та грози.

Також ми розповідали, що початок третьої декади червня в Україні ознаменується похолоданням, яке зумовлене переважанням північних повітряних мас.