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Головна Метео Завтра одягайтеся тепліше — Діденко попередила про холод вранці

Завтра одягайтеся тепліше — Діденко попередила про холод вранці

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Дата публікації: 21 червня 2025 16:55
Погода в Україні 22 червня — точний прогноз від синоптика Наталки Діденко
Дівчина йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Україні 22 червня

Погода в Україні завтра, 22 червня, буде прохолодною. Більшість регіонів накриють дощі з грозами.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

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Погода в Україні 22 червня

За прогнозами Діденко, удень повітря прогріється до +20…+25 °C, а ранок буде по-літньому прохолодним.

Більшість регіонів накриють дощі з грозами, окрім півдня та південного сходу — там опадів не прогнозують. Очікується рвучкий вітер.

У Києві синоптики прогнозують дощі, сильний західний вітер та +18…+20 °C вдень.
 

погода в Україні
Повідомлення Діденко у Facebook

Раніше ми розповідали, у яких саме областях очікується сонячна та тепла погода 22 червня, а в деяких — дощі та грози.

Також ми розповідали, що початок третьої декади червня в Україні ознаменується похолоданням, яке зумовлене переважанням північних повітряних мас.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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