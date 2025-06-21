Погода в Україні 22 червня — точний прогноз від синоптика Наталки Діденко

Завтра одягайтеся тепліше — Діденко попередила про холод вранці
Погода в Україні завтра, 22 червня, буде прохолодною. Більшість регіонів накриють дощі з грозами.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.
Погода в Україні 22 червня
За прогнозами Діденко, удень повітря прогріється до +20…+25 °C, а ранок буде по-літньому прохолодним.
Більшість регіонів накриють дощі з грозами, окрім півдня та південного сходу — там опадів не прогнозують. Очікується рвучкий вітер.
У Києві синоптики прогнозують дощі, сильний західний вітер та +18…+20 °C вдень.
Раніше ми розповідали, у яких саме областях очікується сонячна та тепла погода 22 червня, а в деяких — дощі та грози.
Також ми розповідали, що початок третьої декади червня в Україні ознаменується похолоданням, яке зумовлене переважанням північних повітряних мас.
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