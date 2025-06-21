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Головна Метео Які регіони накриють дощі — погода в Україні на завтра

Які регіони накриють дощі — погода в Україні на завтра

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Дата публікації: 21 червня 2025 13:36
Погода в Україні на завтра — чого очікувати
Жінка йде містом під час дощу. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Україні на 22 червня

У неділю, 22 червня, погода в Україні буде мінливою. У деяких регіонах очікується сонячна та тепла погода, а в деяких — дощі та грози.

Про це інформує Meteoprog.

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Погода в Україні на 22 червня
Погода в Україні на 22 червня. Фото: Meteoprog

Погода в Україні на 22 червня

Зазначається, що через переважання північних повітряних мас, а також на тлі активізації атмосферних фронтів та циклонічної діяльності на початку третьої декади червня прогнозується досить холодна погода, поривчастий вітер та періодичне випадання дощів.

Середньодобова температура в багатьох регіонах виявиться на 4-6 °С нижчою від середніх багаторічних показників. Відчутно теплішою та стабільнішою погода буде лише у південних областях країни та у Криму, а також на Закарпатті. 

Отже, у неділю, 22 червня, у західних регіонах України вночі без опадів, вранці та вдень очікуються короткочасні дощі, місцями грози та шквали, у межах 15-20 м/с. Вітер буде західний, вночі 3-8 м/с, вдень 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+12 °С, в денні години — +20…+25 °С, на Закарпатті — до +27 °С.

У північних областях вночі без опадів, вдень пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали, 17-22 м/с. Вітер переважно західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +6...+12 °С, вдень — +17...+22 °С.

Погода в Україні на 22 червня
Жінка йде містом під час дощу. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 22 червня, у центральних областях країни вночі без опадів, вдень пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали, 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +8...+13 °С, вдень +21...+26 °С.

У південній частині України очікується тепла та сонячна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +11...+16 °С, вдень +24...+29 °С.

У східних областях вночі без опадів, вдень очікуються невеликі, подекуди помірні дощі, можливі грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, при грозах можливе посилення до 15-20 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +7…+12 °С, вдень +20…+25 °С.

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні на вихідні.

Також ми повідомляли, якою буде температура води в Одесі сьогодні та чи варто купатися.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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