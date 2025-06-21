Погода в Украине на завтра - чего ожидать

Женщина идет по городу во время дождя. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 22 июня, погода в Украине будет переменчивой. В некоторых регионах ожидается солнечная и теплая погода, а в некоторых — дожди и грозы.

Об этом информирует Meteoprog.

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Погода в Украине на 22 июня. Фото: Meteoprog

Погода в Украине на 22 июня

Отмечается, что в связи с преобладанием северных воздушных масс, а также на фоне активизации атмосферных фронтов и циклонической деятельности, в начале третьей декады июня прогнозируется достаточно холодная погода, порывистый ветер и периодическое выпадение дождей.

Среднесуточная температура во многих регионах окажется на 4-6 °С ниже средних многолетних показателей. Ощутимо теплее и стабильнее погода будет только в южных областях страны и в Крыму, а также на Закарпатье.

Итак, в воскресенье, 22 июня, в западных регионах Украины ночью без осадков, утром и днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и шквалы, в пределах 15-20 м/с. Ветер будет западный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью — +6...+12 °С, в дневные часы —+20...+25 °С, на Закарпатье — до +27 °С.

В северных областях ночью без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы, 17-22 м/с. Ветер преимущественно западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время — +6...+12 °С, днем — +17...+22 °С.

Женщина идет по городу во время дождя. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 22 июня, в центральных областях страны ночью без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +8...+13 °С, днем +21...+26 °С.

В южной части Украины ожидается теплая и солнечная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время — +11...+16 °С, днем — +24...+29 °С.

В восточных областях ночью без осадков, днем ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозах возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +7...+12 °С, днем — +20...+25 °С.

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