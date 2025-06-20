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Головна Метео Будуть дощі, шквали і похолодання — прогноз погоди на вихідні

Будуть дощі, шквали і похолодання — прогноз погоди на вихідні

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Дата публікації: 20 червня 2025 20:47
Якою буде погода на вихідних - погода 21 та 22 червня
Люди йдуть в дощову погоду. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода на 21 червня Погода на 22 червня

Початок третьої декади червня в Україні ознаменується похолоданням, яке зумовлене переважанням північних повітряних мас, активізацією атмосферних фронтів і циклонічної діяльності. В багатьох регіонах середньодобова температура буде на 4–6 °С нижчою за кліматичну норму. Найстабільнішою та теплішою залишатиметься погода лише на півдні, в Криму та на Закарпатті.

Про це повідомляє meteoprog.

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Погода на 21 червня

У західних областях у нічні години на Поліссі, а вдень місцями на Вінниччині очікуються незначні дощі. В інших районах істотних опадів не передбачається. Температура вночі становитиме +6…+11 °С, удень — +18…+23 °С. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

На півночі країни протягом доби прогнозуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температурні показники: вночі +7…+12 °С, удень +17…+22 °С. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

У центральних регіонах буде мінлива хмарність. Протягом доби можливі короткочасні дощі, вдень — окремі грози. Температура вночі +7…+12 °С, удень +18…+23 °С.

На півдні країни вночі переважно без опадів, удень місцями можливі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 9–14 м/с, подекуди пориви до 15–20 м/с. Температура: вночі +10…+16 °С, вдень +19…+24 °С.

У східних областях ніч пройде без опадів, а вдень очікуються локальні дощі, подекуди помірної інтенсивності, можливі грози. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура: вночі +7…+12 °С, вдень +17…+22 °С.

Погода на 22 червня

На заході країни вночі опади малоймовірні, однак вранці та вдень можливі короткочасні дощі, місцями грози та шквали з поривами вітру до 15–20 м/с. Температура вночі +6…+12 °С, вдень +20…+25 °С, на Закарпатті — до +27 °С.

У північних областях ніч мине без опадів, а вдень очікуються дощі з грозами, місцями можливий град і шквали до 17–22 м/с. Температура: вночі +6…+12 °С, вдень +17…+22 °С.

У центрі також ніч буде сухою, а вдень пройдуть дощі з грозами, місцями можливий град і шквали. Температура коливатиметься від +8…+13 °С уночі до +21…+26 °С вдень.

На півдні переважатиме суха та сонячна погода. Температура: вночі +11…+16 °С, вдень +24…+29 °С. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

У східних регіонах ніч мине без опадів, а вдень ймовірні короткочасні дощі та грози. При грозах можливе посилення вітру до 15–20 м/с. Температура: вночі +7…+12 °С, вдень +20…+25 °С.

Нагадаємо, що раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що у суботу, 21 червня, значну частину території України накриють дощі. У нічні години синоптики прогнозують суттєве похолодання — місцями стовпчики термометрів опустяться до +7 °С.

Раніше повідомлялося, що, попри північно-західний вітер, повітря зберігатиме відносно теплі показники.

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Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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