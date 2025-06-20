Погода в Україні 21 червня — точний прогноз від Укргідрометцентру

Чоловік йде з парасолькою під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 21 червня, буде у більшості областей буде дощовою. Вночі очікується зниження температури повітря до +7 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 21 червня

За даними синоптиків, вночі опади ймовірні у північних областях, а також на Черкащині та Кіровоградщині. Вдень короткочасні дощі пройдуть у більшості регіонів, крім західної частини країни.

Температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +13 °С, на морському узбережжі до +17 °С.

Удень стовпчики термометрів піднімуться до +16…+21°, на півдні та в Закарпатті — до +24 °С.

У Карпатах буде прохолодніше: вночі температура повітря опуститься до +2…+7 °С, вдень +13…+18 °С.

Прогноз погоди в Україні на 21 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

За даними Укргідрометцентру, 21 червня в Україні, крім більшості північних областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми писали, що температура повітря залишиться теплою, незважаючи на північно-західний вітер.

Також ми розповідали, що не можна поливати холодною водою у літню спеку.