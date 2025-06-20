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Дожди зальют пол-Украины — прогноз погоды на завтра

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 18:47
Погода в Украине 21 июня - точный прогноз от Укргидрометцентра
Мужчина идет с зонтиком под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Украине 21 июня Предупреждение о пожарной опасности в Украине

Погода в Украине завтра, 21 июня, в большинстве областей будет дождливой. Ночью ожидается снижение температуры воздуха до +7 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 21 июня

По данным синоптиков, ночью осадки вероятны в северных областях, а также в Черкасской и Кировоградской областях. Днем кратковременные дожди пройдут в большинстве регионов, кроме западной части страны.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +13 °С, на морском побережье до +17 °С.

Днем столбики термометров поднимутся до +16...+21 °С, на юге и в Закарпатье — до +24 °С.

В Карпатах будет прохладнее: ночью температура воздуха опустится до +2...+7 °С, днем +13...+18 °С.

погода в Україні
Прогноз погоды в Украине на 21 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

По данным Укргидрометцентра, 21 июня в Украине, кроме большинства северных областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Попередження про пожежу
Предупреждение о пожарной опасности в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы писали, что температура воздуха останется теплой, несмотря на северо-западный ветер.

Также мы рассказывали, что нельзя поливать холодной водой в летнюю жару.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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