Какой будет погода на выходных - погода 21 и 22 июня

Люди идут в дождливую погоду. Фото: Новини.LIVE

Начало третьей декады июня в Украине ознаменуется похолоданием, которое обусловлено преобладанием северных воздушных масс, активизацией атмосферных фронтов и циклонической деятельности. Во многих регионах среднесуточная температура будет на 4-6 °С ниже климатической нормы. Самой стабильной и теплой будет оставаться погода только на юге, в Крыму и на Закарпатье.

Об этом сообщает meteoprog.

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Погода на 21 июня

В западных областях в ночные часы на Полесье, а днем местами в Винницкой области ожидаются незначительные дожди. В других районах существенных осадков не предвидится. Температура ночью составит +6...+11 °С, днем — +18...+23 °С. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

На севере страны в течение суток прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Температурные показатели: ночью +7...+12 °С, днем +17...+22 °С. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В центральных регионах будет переменная облачность. В течение суток возможны кратковременные дожди, днем — отдельные грозы. Температура ночью +7...+12 °С, днем +18...+23 °С.

На юге страны ночью преимущественно без осадков, днем местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура: ночью +10...+16 °С, днем +19...+24 °С.

В восточных областях ночь пройдет без осадков, а днем ожидаются локальные дожди, местами умеренной интенсивности, возможны грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура: ночью +7...+12 °С, днем +17...+22 °С.

Погода на 22 июня

На западе страны ночью осадки маловероятны, однако утром и днем возможны кратковременные дожди, местами грозы и шквалы с порывами ветра до 15-20 м/с. Температура ночью +6...+12 °С, днем +20...+25 °С, на Закарпатье — до +27 °С.

В северных областях ночь пройдет без осадков, а днем ожидаются дожди с грозами, местами возможен град и шквалы до 17-22 м/с. Температура: ночью +6...+12 °С, днем +17...+22 °С.

В центре также ночь будет сухой, а днем пройдут дожди с грозами, местами возможен град и шквалы. Температура будет колебаться от +8...+13 °С ночью до +21...+26 °С днем.

На юге будет преобладать сухая и солнечная погода. Температура: ночью +11...+16 °С, днем +24...+29 °С. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В восточных регионах ночь обойдется без осадков, а днем вероятны кратковременные дожди и грозы. При грозах возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура: ночью +7...+12 °С, днем +20...+25 °С.

Напомним, что ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в субботу, 21 июня, значительную часть территории Украины накроют дожди. В ночные часы синоптики прогнозируют существенное похолодание — местами столбики термометров опустятся до +7 °С.

Ранее сообщалось, что, несмотря на северо-западный ветер, воздух будет сохранять относительно теплые показатели.