Магнитные бури 2 ноября - прогноз для метеозависимых

Плохое самочувствие. Фото: Pexels

Солнечная активность за последние 24 часа была на высоком уровне. Однако в субботу, 2 ноября, на Земле не ожидают магнитной бури.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь 2 ноября

Специалисты заметили за последние сутки, что на Солнце произошло пять вспышек класса С, а также пять вспышек класса М. Кроме того, обнаружили вспышку класса Х2, которая является одной из мощнейшей по классификации и крайне редкой.

Такие вспышки, если они направлены на Землю, могут вызвать длительные радиационные бури, повредить спутники, системы связи и вызвать сбои в работе наземных энергосистем и технологий.

Вспышки X-класса способны вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Нередко в небе можно заметить полярное сияние после этого. Следует отметить, что магнитные бури иногда наступают не в день вспышки, а на следующий день.

Солнечная активность на 2 ноября

Возможность малого геомагнитного шторма – 3%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 25%

Количество солнечных пятен – 103.

Головная боль. Фото: Pexels

Как магнитные бури влияют на самочувствие и как это распознать

Специалисты не зря предупреждают о магнитных бурях, ведь они влияют на самочувствие и здоровье людей. Это помогает контролировать факторы риска инфарктов и инсультов у людей с ослабленным здоровьем в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Обычно у людей, метеозависимых, могут возникать следующие симптомы:

острая головная боль;

боль в суставах;

усталость;

апатия;

резкие смены настроения;

тревожность;

раздражительность;

нарушение сна;

общее ухудшение самочувствия.

Как облегчить свое состояние при магнитных бурях

Врачи рекомендуют придерживаться здорового образа жизни. Следует больше прогуливаться на свежем воздухе, сбалансированно питаться, употреблять больше овощей и легкой пищи. Откажитесь от тяжелых физических или психологических дел в те дни, когда есть магнитные бури. Пейте больше воды и высыпайтесь — оптимальная продолжительность сна должна составлять не менее 8 часов. Также не стоит употреблять алкоголь, курить и злоупотреблять жирной пищей.

Напомним, специалисты уже составили календарь магнитных бурь на ноябрь — ожидается несколько мощных геомагнитных колебаний.

Тем временем синоптики предупредили о сильном урагане, который сегодня, 1 ноября, накроет почти всю Украину.