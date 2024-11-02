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Затишшя перед штормом — прогноз магнітних бур на сьогодні

2 листопада 2024 11:34
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 2 листопада — прогноз для метеозалежних
Погане самопочуття. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

 Сонячна активність впродовж останніх 24 годин була на високому рівні. Проте, у суботу, 2 листопада на Землі не очікують магнітної бурі

Про це повідомляє Meteoprog.

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Фахівці помітили за останню добу, що на Сонці трапилося п'ять спалахів класу С, а також п'ять спалахів класу М. Крім того, виявили спалах класу Х2, який є одним із найпотужнім за класифікацією і вкрай рідкісним.

Такі спалахи, якщо вони спрямовані на Землю, можуть викликати тривалі радіаційні бурі, пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть викликати збої в роботі наземних енергосистем та технологій.

Спалахи X-класу здатні викликати серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Нерідко у небі можна помітити полярне сяйво після цього. Варто зазначити, що магнітні бурі інколи настають не у день спалаху, а наступного дня.

Сонячна активність на 2 листопада

  • Можливість малого геомагнітного шторму – 3%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 25%
  • Кількість сонячних плям – 103.
Головний біль магнітні бурі
Головний біль. Фото: Pexels

Як магнітні бурі впливають на самопочуття та як це розпізнати

Фахівці не дарма попереджають про магнітні бурі, адже вони впливають на самопочуття та здоров'я людей. Це допомагає контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у людей з ослабленим здоров'ям в дні, що передують цим типам сонячних явищ. 

Зазвичай у людей, які є метеозалежними, можуть виникати такі симптоми:

  • гострий головний біль;
  • біль у суглобах;
  • втома;
  • апатія;
  • різкі зміни настрою;
  • тривожність;
  • дратівливість;
  • порушення сну;
  • загальне погіршення самопочуття.

Як полегшити свій стан при магнітних бурях 

Лікарі рекомендують дотримуватися здорового способу життя. Варто більше прогулюватися на свіжому повітрі, збалансовано харчуватися, вживати більше овочів та легкої їжі. Відмовтеся від важких фізичних чи психологічних справ у дні, коли є магнітні бурі. Пийте більше води та висипайтеся — оптимальна тривалість сну має становити щонайменше 8 годин. Також не варто вживати алкоголь, курити та зловживати жирною їжею.

Нагадаємо, фахівці вже склали календар магнітних бур на листопад — очікується кілька потужних геомагнітних коливань.

Тим часом синоптики попередили про сильний буревій, який сьогодні, 1 листопада, накриє майже всю Україну. 

прогнози космос Сонце магнітні бурі погане самопочуття

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