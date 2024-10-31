Прогноз погоди в Україні 1 листопада

Сильні пориви вітру. Фото: ua.depositphotos.com

Погода в Україні завтра, 1 листопада, буде теплою, опадів не прогнозується. Проте у більшості регіонів країни очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 1 листопада

За прогнозами синоптиків, у п'ятницю в Україні варто очікувати на мінливу хмарність без опадів. Пориви вітру вдень сягатимуть 7-12 м/с, на півдні та на Закарпатті — 15-20 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +3...+8 °С, на узбережжі Чорного моря до +11 °С.

Вдень стовпчик термометра покаже +11...+16 °С, на Прикарпатті, Одещині, Миколаївщині та в Криму — до +19 °С, на високогір'ї Карпат +7...+12 °С.

Погода в Україні 1 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Штормове попередження

В Україні у п'ятницю, 1 листопада, в усіх областях, окрім південних та Закарпаття, очікуються сильні пориви вітру — 15-20 м/с.

Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Штормове попередження. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Діденко, завтра в Україні очікується доволі тепла погода. Дощів не буде.

Температура повітря коливатиметься від +12 до +16°С. На Чернігівщині та Сумщині буде прохолодніше від +8 до +13 °С, а в Одеській та Чернівецькій областях стовпчики термометрів подекуди покажуть +20°С.

Карта температур. Фото: Ventusky

Також ми повідомляли, що погода у Львові та області 1 листопада буде вітряною. Однак температура повітря порадує містян.

Раніше ми писали, що у листопаді у деяких областях температура повітря буде вищою за кліматичну норму.