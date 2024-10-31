Прогноз погоды в Украине 1 ноября

Мощный ураган накроет Украину — синоптики дали прогноз
Погода в Украине завтра, 1 ноября, будет теплой, осадков не прогнозируется. Однако в большинстве регионов страны ожидаются сильные порывы ветра.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 1 ноября
По прогнозам синоптиков, в пятницу в Украине следует ожидать переменную облачность без осадков. Порывы ветра днем будут достигать 7-12 м/с, на юге и Закарпатье — 15-20 м/с.
Ночью температура воздуха будет составлять +3...+8 °С, на побережье Черного моря до +11 °С.
Днем столбик термометра покажет +11...+16 °С, в Прикарпатье, Одесчине, Николаевской области и в Крыму — до +19 °С, на высокогорье Карпат +7...+12 °С.
Штормовое предупреждение
В Украине в пятницу, 1 ноября, во всех областях, кроме южных и Закарпатья, ожидаются сильные порывы ветра — 15-20 м/с.
Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозам синоптика Диденко, завтра в Украине ожидается достаточно теплая погода. Дождей не будет.
Температура воздуха будет колебаться от +12 до +16°С. В Черниговской и Сумской областях будет прохладнее от +8 до +13 °С, а в Одесской и Черновицкой областях столбики термометров кое-где покажут +20 °С.
Также мы сообщали, что погода во Львове и области 1 ноября будет ветреной. Однако температура воздуха порадует горожан.
Ранее мы писали, что в ноябре в некоторых областях температура воздуха будет выше климатической нормы.
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