Прогноз погоды в Украине 1 ноября

Сильные порывы ветра. Фото: ua.depositphotos.com

Погода в Украине завтра, 1 ноября, будет теплой, осадков не прогнозируется. Однако в большинстве регионов страны ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 1 ноября

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Украине следует ожидать переменную облачность без осадков. Порывы ветра днем будут достигать 7-12 м/с, на юге и Закарпатье — 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет составлять +3...+8 °С, на побережье Черного моря до +11 °С.

Днем столбик термометра покажет +11...+16 °С, в Прикарпатье, Одесчине, Николаевской области и в Крыму — до +19 °С, на высокогорье Карпат +7...+12 °С.

Погода в Украине 1 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Штормовое предупреждение

В Украине в пятницу, 1 ноября, во всех областях, кроме южных и Закарпатья, ожидаются сильные порывы ветра — 15-20 м/с.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Штормовое предупреждение. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Диденко, завтра в Украине ожидается достаточно теплая погода. Дождей не будет.

Температура воздуха будет колебаться от +12 до +16°С. В Черниговской и Сумской областях будет прохладнее от +8 до +13 °С, а в Одесской и Черновицкой областях столбики термометров кое-где покажут +20 °С.

Карта температур. Фото: Ventusky

Также мы сообщали, что погода во Львове и области 1 ноября будет ветреной. Однако температура воздуха порадует горожан.

Ранее мы писали, что в ноябре в некоторых областях температура воздуха будет выше климатической нормы.