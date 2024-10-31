Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Сухо і тепло, але не всюди — синоптик про погоду у листопаді arrow

Сухо і тепло, але не всюди — синоптик про погоду у листопаді

31 жовтня 2024 04:23
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Листопад в Україні буде відносно теплим і цілком відповідати нормам сезону
Люди в парку восени. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Очікується, що температура в листопаді буде приблизно відповідати нормі, за винятком сходу і південного сходу країни, де вона буде трохи вищою за норму. На початку листопада в Україні передбачаються зміни погоди, починаючи з наступного тижня. 

Про це в коментарі УНІАН заявила прессекретарка Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Читайте також:

Які зміни погоди будуть у листопаді

Вона зазначила, що перша половина листопада в Україні буде сухою, проте вночі 2 листопада в західних і північних регіонах, а протягом дня — по всій країні, можуть пройти дощі.

"Стан погоди буде змінюватися. І вже з настанням наступного тижня можна очікувати більш виражене зниження температур, і в деяких північно-східних областях може навіть спостерігатися змішана фаза опадів", — зазначила Птуха.

Листопад за температурними показниками може бути в межах норми, окрім східних та південно-східних регіонів, де показники будуть вищими за норму.

"Середньомісячна температура у нас становитиме приблизно 1-8 градусів тепла. Це, загалом, і є кліматична норма для листопада", — додала Птуха.

Опади загалом очікуються в межах норми: 34-77 міліметрів, у Карпатах місцями — до 100 мм.

З 5 листопада, зазначила Птуха, може взяти гору антициклональний характер погоди, і в Україні знову встановиться тривалий період без опадів.

Нагадаємо, погода у Львові 31 жовтня буде хмарною — можливий дрібний дощ.

У Києві та в області 31 жовтня також прогнозують хмарну погоду з ймовірними опадами та поривами вітру.

погода прогноз погоди листопад погода в Україні синоптик

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

04:30 Всіх проб'ють по базах — юрист про посилення мобілізації

04:23 Сухо і тепло, але не всюди — синоптик про погоду у листопаді

03:26 "Азов" пропонує роботу водіям — обіцяють гарну зарплату

03:11 Зеленський в якості "головного медіа" — радник розкрив подробиці

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн - 80x80

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

02:12 План з трьох пунктів — Україна готується до саміту миру

01:49 Адаптація жінок до мобілізації — скільки працює на "оборонку"

01:32 Переправляли ухилянтів через Прут — суд виніс вирок "бізнесменам"

01:14 У Харкові загинула дитина через бомбардування окупантами РФ

00:49 Наслідки удару по будинку в Харкові — в ОВА показали відео

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

04:30 Всіх проб'ють по базах — юрист про посилення мобілізації

04:23 Сухо і тепло, але не всюди — синоптик про погоду у листопаді

03:26 "Азов" пропонує роботу водіям — обіцяють гарну зарплату

03:11 Зеленський в якості "головного медіа" — радник розкрив подробиці

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн - 80x80

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

02:12 План з трьох пунктів — Україна готується до саміту миру

01:49 Адаптація жінок до мобілізації — скільки працює на "оборонку"

01:32 Переправляли ухилянтів через Прут — суд виніс вирок "бізнесменам"

01:14 У Харкові загинула дитина через бомбардування окупантами РФ

00:49 Наслідки удару по будинку в Харкові — в ОВА показали відео

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

Text

17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Text

13:00 Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

Text

12:59 Економіст назвав суму, яку зекономить скорочення держапарату

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн - 80x80

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

Text

12:48 Угода корупціонерів зі слідством може поглибити корупцію — деталі

Text

08:00 Росія атакувала Київ та зарплати у держорганах — ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2024
Text

22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

Text

20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

Text

19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні