Листопад в Україні буде відносно теплим і цілком відповідати нормам сезону

Люди в парку восени. Ілюстративне фото: УНІАН

Очікується, що температура в листопаді буде приблизно відповідати нормі, за винятком сходу і південного сходу країни, де вона буде трохи вищою за норму. На початку листопада в Україні передбачаються зміни погоди, починаючи з наступного тижня.

Про це в коментарі УНІАН заявила прессекретарка Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

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Вона зазначила, що перша половина листопада в Україні буде сухою, проте вночі 2 листопада в західних і північних регіонах, а протягом дня — по всій країні, можуть пройти дощі.

"Стан погоди буде змінюватися. І вже з настанням наступного тижня можна очікувати більш виражене зниження температур, і в деяких північно-східних областях може навіть спостерігатися змішана фаза опадів", — зазначила Птуха.

Листопад за температурними показниками може бути в межах норми, окрім східних та південно-східних регіонів, де показники будуть вищими за норму.

"Середньомісячна температура у нас становитиме приблизно 1-8 градусів тепла. Це, загалом, і є кліматична норма для листопада", — додала Птуха.

Опади загалом очікуються в межах норми: 34-77 міліметрів, у Карпатах місцями — до 100 мм.

З 5 листопада, зазначила Птуха, може взяти гору антициклональний характер погоди, і в Україні знову встановиться тривалий період без опадів.

Нагадаємо, погода у Львові 31 жовтня буде хмарною — можливий дрібний дощ.

У Києві та в області 31 жовтня також прогнозують хмарну погоду з ймовірними опадами та поривами вітру.