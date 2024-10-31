Ноябрь в Украине будет относительно теплым и полностью соответствовать нормам сезона

Сухо и тепло, но не везде — синоптик о погоде в ноябре
Ожидается, что температура в ноябре будет примерно соответствовать норме, за исключением востока и юго-востока страны, где она будет несколько выше нормы. В начале ноября в Украине предполагаются изменения погоды, начиная со следующей недели.
Об этом в комментарии УНИАН заявила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Какие изменения погоды будут в ноябре
Она отметила, что первая половина ноября в Украине будет сухой, однако ночью 2 ноября в западных и северных регионах, а в течение дня по всей стране могут пройти дожди.
"Состояние погоды будет меняться. И уже с наступлением следующей недели можно ожидать более выраженное снижение температур, и в некоторых северо-восточных областях может даже наблюдаться смешанная фаза осадков", — отметила Птуха.
Ноябрь по температурным показателям может быть в пределах нормы, кроме восточных и юго-восточных регионов, где показатели будут выше нормы.
"Среднемесячная температура у нас будет составлять примерно 1-8 градусов тепла. Это, в общем-то, и есть климатическая норма для ноября", — добавила Птуха.
Осадки ожидаются в пределах нормы: 34-77 миллиметров, в Карпатах местами — до 100 мм.
С 5 ноября, отметила Птуха, может возобладать антициклональный характер погоды, и в Украине снова установится длительный период без осадков.
Напомним, погода во Львове 31 октября будет облачной — возможен мелкий дождь.
В Киеве и области 31 октября также прогнозируют облачную погоду с возможными осадками и порывами ветра.
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