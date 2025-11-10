Магнитные бури 10 ноября — будет плохое самочувствие

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

В понедельник, 10 ноября, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Магнитные бури 10 ноября

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли 11 вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю) и одна вспышка класса Х1.8.

Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. Они случаются не часто. В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают красивое полярное сияние.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до уровня сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 10 ноября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 40%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 70%

Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 20%

Количество солнечных пятен — 73.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей. Чтобы улучшить самочувствие в такие дни стоит придерживаться нескольких советов:

контролируйте сон и отдых,

пейте достаточно воды,

уменьшите потребление кофе, алкоголя, жирного и соленого,

регулярная физическая активность,

избегайте стресса,

гуляйте на свежем воздухе,

проветривайте помещение и медитируйте.

Напомним, недавно на Солнце произошла мощная вспышка. Вследствие этого 10 ноября начнутся сильные магнитные бури, которые продлятся три дня.

Кроме того, специалисты опубликовали календарь магнитных бурь на ноябрь 2025. В последний месяц осени есть много "опасных" дат.