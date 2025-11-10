Видео
Україна
Видео

Дата публикации 10 ноября 2025 14:27
обновлено: 14:27
Магнитные бури 10 ноября — будет плохое самочувствие
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

В понедельник, 10 ноября, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 10 ноября

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли 11 вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю) и одна вспышка класса Х1.8.

Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. Они случаются не часто. В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают красивое полярное сияние.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до уровня сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Магнітні бурі 10 листопада
Головная боль у девушки. Фото: freepik

Солнечная активность на 10 ноября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 40%
Вероятность большого геомагнитного шторма — 25%
Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 70%
Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 20%
Количество солнечных пятен — 73.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей. Чтобы улучшить самочувствие в такие дни стоит придерживаться нескольких советов:

  • контролируйте сон и отдых,
  • пейте достаточно воды,
  • уменьшите потребление кофе, алкоголя, жирного и соленого,
  • регулярная физическая активность,
  • избегайте стресса,
  • гуляйте на свежем воздухе,
  • проветривайте помещение и медитируйте.

Напомним, недавно на Солнце произошла мощная вспышка. Вследствие этого 10 ноября начнутся сильные магнитные бури, которые продлятся три дня.

Кроме того, специалисты опубликовали календарь магнитных бурь на ноябрь 2025. В последний месяц осени есть много "опасных" дат.

