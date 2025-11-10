Магнитные бури 10 ноября — будет плохое самочувствие

Запасайтесь таблетками — прогноз магнитных бурь сегодня
В понедельник, 10 ноября, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 10 ноября
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли 11 вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю) и одна вспышка класса Х1.8.
Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. Они случаются не часто. В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают красивое полярное сияние.
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до уровня сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 10 ноября
Вероятность малого геомагнитного шторма — 40%
Вероятность большого геомагнитного шторма — 25%
Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 70%
Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 20%
Количество солнечных пятен — 73.
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь
Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей. Чтобы улучшить самочувствие в такие дни стоит придерживаться нескольких советов:
- контролируйте сон и отдых,
- пейте достаточно воды,
- уменьшите потребление кофе, алкоголя, жирного и соленого,
- регулярная физическая активность,
- избегайте стресса,
- гуляйте на свежем воздухе,
- проветривайте помещение и медитируйте.
Напомним, недавно на Солнце произошла мощная вспышка. Вследствие этого 10 ноября начнутся сильные магнитные бури, которые продлятся три дня.
Кроме того, специалисты опубликовали календарь магнитных бурь на ноябрь 2025. В последний месяц осени есть много "опасных" дат.
