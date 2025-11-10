Магнітні бурі 10 листопада — буде погане самопочуття

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

У понеділок, 10 листопада, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Магнітні бурі 10 листопада

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися 11 спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та один спалах класу Х1.8.

Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу. Вони трапляються не часто. У разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними КВМ можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми. Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 10 листопада

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 40%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність спалаху на Сонці M-класу — 70%

Ймовірність спалаху на Сонці X-класу — 20%

Кількість сонячних плям — 73.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей. Аби покращити самопочуття у такі дні варто дотримуватися кількох порад:

контролюйте сон та відпочинок,

пийте достатньо води,

зменшіть споживання кави, алкоголю, жирного та солоного,

регулярна фізична активність,

уникайте стресу,

гуляйте на свіжому повітрі,

провітрюйте приміщення та медитуйте.

Нагадаємо, нещодавно на Сонці стався потужний спалах. Внаслідок цього 10 листопада розпочнуться сильні магнітні бурі, які триватимуть три дні.

Крім того, фахівці опублікували календар магнітних бур на листопад 2025. В останній місяць осені є багато "небезпечних" дат.