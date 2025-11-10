Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Запасайтесь таблетками — прогноз магнітних бур сьогодні

Запасайтесь таблетками — прогноз магнітних бур сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 14:27
Оновлено: 14:27
Магнітні бурі 10 листопада — буде погане самопочуття
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

У понеділок, 10 листопада, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Про це повідомляє Meteoprog. 

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 10 листопада

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися 11 спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та один спалах класу Х1.8.

Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу. Вони трапляються не часто. У разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними КВМ можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми. Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Магнітні бурі 10 листопада
Головний біль у дівчини. Фото: freepik

Сонячна активність на 10 листопада

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 40%
Ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%
Ймовірність спалаху на Сонці M-класу — 70%
Ймовірність спалаху на Сонці X-класу — 20%
Кількість сонячних плям — 73.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей. Аби покращити самопочуття у такі дні варто дотримуватися кількох порад:

  • контролюйте сон та відпочинок,
  • пийте достатньо води, 
  • зменшіть споживання кави, алкоголю, жирного та солоного,
  • регулярна фізична активність,
  • уникайте стресу,
  • гуляйте на свіжому повітрі,
  • провітрюйте приміщення та медитуйте.

Нагадаємо, нещодавно на Сонці стався потужний спалах. Внаслідок цього 10 листопада розпочнуться сильні магнітні бурі, які триватимуть три дні.

Крім того, фахівці опублікували календар магнітних бур на листопад 2025. В останній місяць осені є багато "небезпечних" дат. 

космос Сонце магнітні бурі головний біль погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації