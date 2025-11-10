Магнітні бурі з 10 по 13 листопада — чого чекати метеозалежним

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

На Сонці стався потужний спалах, який може викликати геомагнітні бурі на Землі вже найближчими днями. За прогнозами, сильні магнітні бурі розпочнуться 10 листопада та триватимуть три дні.

Про це повідомило Міністерство торгівлі США та Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) у своєму прогнозі від 10 листопада.

На Сонці стався надпотужний спалах 9 листопада

Фахівці Центру прогнозування космічної погоди зазначають, що 9 листопада активна область 4274 (розташована на північ від сонячного екватора) спричинила спалах класу X1.7 — це один із найпотужніших типів сонячних спалахів, який уже кваліфікували як R3 – сильний. Під час події зафіксували радіопереходи типу II та IV, а також сплеск радіовипромінювання потужністю 360 одиниць за шкалою F10.7 см.

Прогноз магнітних бур 10-12 листопада. Фото: скриншот

Коли будуть сильні магнітні бурі на Землі

Очікується, що ударна хвиля цієї події досягне Землі приблизно опівдні 11 листопада, що може спричинити геомагнітні бурі рівня G1–G2 (незначні-помірні).

Як зміниться Кр-індекс впродовж трьох днів. Фото: скриншот

Поки що магнітне поле Землі залишається спокійним, однак з 10 листопада прогнозується поступове підвищення активності через вплив попереднього викиду від 7 листопада, який пройде поблизу планети. NOAA також зазначає, що ймовірні нові спалахи класу M (R1–R2) та навіть окремі спалахи класу X, адже область 4274 залишається дуже активною.

Що робити під час сильних магнітних бур

Медики радять у цей період особливо уважно ставитися до свого самопочуття. Під час магнітних бур у метеозалежних людей можуть виникати коливання артеріального тиску, головний біль, підвищена втомлюваність і дратівливість. Лікарі рекомендують контролювати тиск, пити більше води, уникати перевтоми, стресів та важкої їжі.

