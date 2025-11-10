Відео
Погода в Україні сьогодні — де будуть дощі й тумани

Погода в Україні сьогодні — де будуть дощі й тумани

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 06:25
Оновлено: 05:04
Погода сьогодні, 10 листопада, в Україні — Укргідрометцентр
Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: rivne.media

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 10 листопада, надали синоптики. Буде хмарно й не обійдеться без опадів.

Про це в неділю, 9 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Яка погода буде в Україні 10 листопада 

Погода в Україні 10 листопада 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У західних і північних областях місцями пройдуть невеликі дощі, у південних і більшості центральних областей — помірні, але лише вночі. 

По всій території України, крім північних регіонів, уночі та вранці виникне туман, під час якого видимість становитиме 200–500 метрів (I, жовтий, рівень небезпечності). Переважно південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Метеорологічні явища в Україні 10 листопада 2025 року
Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +4...+9 °С, у західних областях — до +1...+6 °С. Удень потеплішає до +8...+13 °С. На півдні вночі очікується +7...+12 °С, а вдень — +11...+16 °С.

Карта температур на 10 листопада 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно, місцями пройде невеликий дощ. Південно-західний вітер сягне 5–10 м/с. Уночі у столиці буде +7...+9 °С, а в області — +4...+9 °С. Удень повітря в Києві прогріється до +10...+12 °С, а на Київщині — до +8...+13 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків у понеділок, 10 листопада, буде аномально тепла погода. Щоправда, очікуються дощі.

Також ми повідомляли, що в Одесі 10 листопада дощитиме. А от температура повітря передбачається майже весняна: до +16 °С.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
