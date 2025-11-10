Видео
Україна
Видео
Видео

Главная Метео Погода в Украине сегодня — где будут дожди и туманы

Погода в Украине сегодня — где будут дожди и туманы

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 06:25
обновлено: 05:04
Погода сегодня, 10 ноября, в Украине — Укргидрометцентр
Люди идут по улице во время дождя. Фото иллюстративное: rivne.media

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 10 ноября, дали синоптики. Будет облачно и не обойдется без осадков.

Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 10 ноября

Погода в Украине 10 ноября 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В западных и северных областях местами пройдут небольшие дожди, в южных и большинстве центральных областей — умеренные, но только ночью.

По всей территории Украины, кроме северных регионов, ночью и утром возникнет туман, во время которого видимость составит 200–500 метров (I, желтый, уровень опасности). Преимущественно юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Метеорологические явления в Украине 10 ноября 2025 года
Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ночью столбики термометров снизятся до +4...+9 °С, в западных областях — до +1...+6 °С. Днем потеплеет до +8...+13 °С. На юге ночью ожидается +7...+12 °С, а днем — +11...+16 °С.

Карта температур на 10 ноября 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Юго-западный ветер достигнет 5–10 м/с. Ночью в столице будет +7...+9 °С, а в области — +4...+9 °С. Днем воздух в Киеве прогреется до +10...+12 °С, а на Киевщине — до +8...+13 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков в понедельник, 10 ноября, будет аномально теплая погода. Правда, ожидаются дожди.

Также мы сообщали, что в Одессе 10 ноября будет дождливо. А вот температура воздуха предполагается почти весенняя: до +16 °С.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
