Погода сегодня, 10 ноября, в Украине — Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 10 ноября, дали синоптики. Будет облачно и не обойдется без осадков.

Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 10 ноября

В западных и северных областях местами пройдут небольшие дожди, в южных и большинстве центральных областей — умеренные, но только ночью.

По всей территории Украины, кроме северных регионов, ночью и утром возникнет туман, во время которого видимость составит 200–500 метров (I, желтый, уровень опасности). Преимущественно юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +4...+9 °С, в западных областях — до +1...+6 °С. Днем потеплеет до +8...+13 °С. На юге ночью ожидается +7...+12 °С, а днем — +11...+16 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Юго-западный ветер достигнет 5–10 м/с. Ночью в столице будет +7...+9 °С, а в области — +4...+9 °С. Днем воздух в Киеве прогреется до +10...+12 °С, а на Киевщине — до +8...+13 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков в понедельник, 10 ноября, будет аномально теплая погода. Правда, ожидаются дожди.

Также мы сообщали, что в Одессе 10 ноября будет дождливо. А вот температура воздуха предполагается почти весенняя: до +16 °С.