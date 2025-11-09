Видео
Тепло, но с дождями — в каких регионах завтра будут осадки

Тепло, но с дождями — в каких регионах завтра будут осадки

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 14:32
обновлено: 14:35
Какой будет погода завтра, 10 ноября — прогноз синоптиков
Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 10 октября, ожидается аномально теплая погода, временами с дождями. Кроме того, повышенная влажность воздуха и преимущественно слабый ветер будут способствовать формированию туманов.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Погода в Украине на 10 ноября

Синоптики рассказали, что атмосферные фронты из центральной Европы и Балканского полуострова вызовут дожди в большинстве областей Украины в понедельник, 10 ноября. В то же время температура воздуха завтра будет аномально теплой и существенно выше климатической нормы, особенно в южных регионах и на Прикарпатье. Кроме того, повышенная влажность воздуха и преимущественно слабый ветер будут способствовать формированию туманов.

Так, в южных, центральных, восточных, а местами в северных областях завтра пройдут дожди. В то же время на остальной территории существенных осадков не предвидится. Однако местами будет наблюдаться туман.

Погода в Україні 10 листопада
Карта температур в Украине 10 ноября. Фото: Метеопост

Ночью будет ветер переменных направлений, днем преимущественно юго-западных с порывами 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5...+10 °C, а днем поднимется до +7...+12 °C. В то же время в южных и центральных областях ночью ожидается +7...+12 °C, а в дневное время воздух прогреется до +12...+17 °C.

Напомним, ранее мы писали, какой будет погода на День Николая и Рождество. Некоторые праздники могут пройти с потеплением.

Кроме того, синоптики удивили погодой на зимние праздники. Ожидается ощутимое похолодание, однако сильных морозов не будет.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
