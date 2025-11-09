Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Тепло, але з дощами — в яких регіонах завтра будуть опади

Тепло, але з дощами — в яких регіонах завтра будуть опади

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 14:32
Оновлено: 14:35
Якою буде погода завтра, 10 листопада — прогноз синоптиків
Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 10 жовтня, очікується аномально тепла погода, часом з дощами. Крім того, підвищена вологість повітря та переважно слабкий вітер сприятимуть формуванню туманів.

Про це повідомляє Meteoprog

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні на 10 листопада

Синоптики розповіли, що атмосферні фронти з центральної Європи та Балканського півострова спричинять дощі у більшості областях України у понеділок, 10 листопада. Водночас температура повітря завтра буде аномально теплою і суттєво вищою за кліматичну норму, особливо в південних регіонах та на Прикарпатті. Крім того, підвищена вологість повітря та переважно слабкий вітер сприятимуть формуванню туманів.

Так, у південних, центральних, східних, а місцями у північних областях завтра пройдуть дощі. Водночас на решті території істотних опадів не передбачається. Проте подекуди спостерігатиметься туман. 

Погода в Україні 10 листопада
Карта температур в Україні 10 листопада. Фото: Метеопост

Вночі буде вітер змінних напрямків, вдень переважно південно-західних з поривами 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +5…+10 °C, а вдень підніметься до +7…+12 °C. Водночас у південних та центральних областях вночі очікується +7…+12 °C, а в денний час повітря прогріється до +12…+17 °C.

Нагадаємо, раніше ми писали, якою буде погода на День Миколая та Різдво. Деякі свята можуть пройти з потеплінням. 

Крім того, синоптики здивували погодою на зимові свята. Очікується відчутне похолодання, проте сильних морозів не буде.

погода синоптик дощ прогноз погоди опади туман
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації