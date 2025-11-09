Якою буде погода завтра, 10 листопада — прогноз синоптиків

Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 10 жовтня, очікується аномально тепла погода, часом з дощами. Крім того, підвищена вологість повітря та переважно слабкий вітер сприятимуть формуванню туманів.

Погода в Україні на 10 листопада

Синоптики розповіли, що атмосферні фронти з центральної Європи та Балканського півострова спричинять дощі у більшості областях України у понеділок, 10 листопада. Водночас температура повітря завтра буде аномально теплою і суттєво вищою за кліматичну норму, особливо в південних регіонах та на Прикарпатті. Крім того, підвищена вологість повітря та переважно слабкий вітер сприятимуть формуванню туманів.

Так, у південних, центральних, східних, а місцями у північних областях завтра пройдуть дощі. Водночас на решті території істотних опадів не передбачається. Проте подекуди спостерігатиметься туман.

Карта температур в Україні 10 листопада. Фото: Метеопост

Вночі буде вітер змінних напрямків, вдень переважно південно-західних з поривами 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +5…+10 °C, а вдень підніметься до +7…+12 °C. Водночас у південних та центральних областях вночі очікується +7…+12 °C, а в денний час повітря прогріється до +12…+17 °C.

