Главная Метео Будут трехдневные мощные магнитные бури — что произошло на Солнце

Будут трехдневные мощные магнитные бури — что произошло на Солнце

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 13:17
обновлено: 13:17
Магнитные бури с 10 по 13 ноября — чего ждать метеозависимым
Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

На Солнце произошла мощная вспышка, которая может вызвать геомагнитные бури на Земле уже в ближайшие дни. По прогнозам, сильные магнитные бури начнутся 10 ноября и продлятся три дня.

Об этом сообщило Министерство торговли США и Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) в своем прогнозе от 10 ноября.

На Солнце произошла сверхмощная вспышка 9 ноября

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды отмечают, что 9 ноября активная область 4274 (расположена к северу от солнечного экватора) вызвала вспышку класса X1.7 — это один из самых мощных типов солнечных вспышек, который уже квалифицировали как R3 - сильный. Во время события зафиксировали радиопереходы типа II и IV, а также всплеск радиоизлучения мощностью 360 единиц по шкале F10.7 см.

Магнітні бурі
Прогноз магнитных бурь 10-12 ноября. Фото: скриншот

Когда будут сильные магнитные бури на Земле

Ожидается, что ударная волна этого события достигнет Земли примерно в полдень 11 ноября, что может вызвать геомагнитные бури уровня G1-G2 (незначительные-умеренные).

Магнітні бурі 10 листопада
Как изменится Кр-индекс в течение трех дней. Фото: скриншот

Пока что магнитное поле Земли остается спокойным, однако с 10 ноября прогнозируется постепенное повышение активности из-за влияния предыдущего выброса от 7 ноября, который пройдет вблизи планеты. NOAA также отмечает, что вероятны новые вспышки класса M (R1-R2) и даже отдельные вспышки класса X, ведь область 4274 остается очень активной.

Что делать во время сильных магнитных бурь

Медики советуют в этот период особенно внимательно относиться к своему самочувствию. Во время магнитных бурь у метеозависимых людей могут возникать колебания артериального давления, головная боль, повышенная утомляемость и раздражительность. Врачи рекомендуют контролировать давление, пить больше воды, избегать переутомления, стрессов и тяжелой пищи.

Напомним, ноябрь будет "богатым" на магнитные бури. Специалисты обнародовали календарь магнитных бурь на ноябрь и назвали самые опасные даты.

Также в Украине сегодня, 10 ноября, прогнозируют дожди и густые туманы в нескольких областях — где ухудшится погода.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
