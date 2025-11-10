Магнитные бури с 10 по 13 ноября — чего ждать метеозависимым

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

На Солнце произошла мощная вспышка, которая может вызвать геомагнитные бури на Земле уже в ближайшие дни. По прогнозам, сильные магнитные бури начнутся 10 ноября и продлятся три дня.

Об этом сообщило Министерство торговли США и Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) в своем прогнозе от 10 ноября.

На Солнце произошла сверхмощная вспышка 9 ноября

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды отмечают, что 9 ноября активная область 4274 (расположена к северу от солнечного экватора) вызвала вспышку класса X1.7 — это один из самых мощных типов солнечных вспышек, который уже квалифицировали как R3 - сильный. Во время события зафиксировали радиопереходы типа II и IV, а также всплеск радиоизлучения мощностью 360 единиц по шкале F10.7 см.

Прогноз магнитных бурь 10-12 ноября. Фото: скриншот

Когда будут сильные магнитные бури на Земле

Ожидается, что ударная волна этого события достигнет Земли примерно в полдень 11 ноября, что может вызвать геомагнитные бури уровня G1-G2 (незначительные-умеренные).

Как изменится Кр-индекс в течение трех дней. Фото: скриншот

Пока что магнитное поле Земли остается спокойным, однако с 10 ноября прогнозируется постепенное повышение активности из-за влияния предыдущего выброса от 7 ноября, который пройдет вблизи планеты. NOAA также отмечает, что вероятны новые вспышки класса M (R1-R2) и даже отдельные вспышки класса X, ведь область 4274 остается очень активной.

Что делать во время сильных магнитных бурь

Медики советуют в этот период особенно внимательно относиться к своему самочувствию. Во время магнитных бурь у метеозависимых людей могут возникать колебания артериального давления, головная боль, повышенная утомляемость и раздражительность. Врачи рекомендуют контролировать давление, пить больше воды, избегать переутомления, стрессов и тяжелой пищи.

