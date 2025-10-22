Видео
Главная Метео Заморозки и легкий дождь — где ждать осадков в Украине завтра

Заморозки и легкий дождь — где ждать осадков в Украине завтра

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 23:00
обновлено: 23:00
Прогноз погоды на 23 октября - какой будет погода завтра
Люди идут по тротуару в плохую погоду. Иллюстративное фото: УНИАН

В четверг, 23 октября, в Украине будет царить в основном сухая погода. Осадков в этот день не ожидается, лишь в большинстве северных областей ночью местами возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Прогноз погоды от Укргидрометеоцентра на 23 октября

Ветер будет преобладать юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. В горных районах Карпат местами ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду.

Заморозки та легкий дощ - де чекати на опади в Україні завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +3...+8 °С, днем — в пределах +11...+16 °С.

На востоке страны будет прохладнее: ночью +1...+6 °С, местами возможны заморозки на поверхности почвы и даже в воздухе — до 0...+3 °С.

В дневные часы столбики термометров поднимутся до +8...+13 °С.

Заморозки та легкий дощ - де чекати на опади в Україні завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 23 октября

В четверг, 23 октября, в Украине сохранится теплая осенняя погода. По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха составит в промежутке +11...+16 °С, а на юге, в частности в Крыму, столбики термометров поднимутся до +18 °С.

Заморозки та легкий дощ - де чекати на опади в Україні завтра - фото 3
Пост Натальи Диденко. Фото: скриншот

Немного свежее будет только на северо-востоке страны — там ожидается в промежутке +7....+9 °С. Серьезных осадков в ближайшие сутки не прогнозируют: только ночью и утром местами в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях возможен небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, местами усилится до 10-14 м/с, особенно на западе, севере и в центре страны.

В Киеве 23 октября ночью и утром возможен незначительный дождь, однако днем осадков не ожидается. В столице также будет тепло — до +14 °С.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, чего ожидать украинцам от погоды в ноябре.

Ранее мы также информировали, что на горнолыжном курорте Буковель посреди октября выпал снег — территорию курорта засыпало белым покровом.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
