Прогноз погоды на 23 октября - какой будет погода завтра

Иллюстративное фото: УНИАН

В четверг, 23 октября, в Украине будет царить в основном сухая погода. Осадков в этот день не ожидается, лишь в большинстве северных областей ночью местами возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Прогноз погоды от Укргидрометеоцентра на 23 октября

Ветер будет преобладать юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. В горных районах Карпат местами ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду.

Фото: скриншот

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +3...+8 °С, днем — в пределах +11...+16 °С.

На востоке страны будет прохладнее: ночью +1...+6 °С, местами возможны заморозки на поверхности почвы и даже в воздухе — до 0...+3 °С.

В дневные часы столбики термометров поднимутся до +8...+13 °С.

Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 23 октября

В четверг, 23 октября, в Украине сохранится теплая осенняя погода. По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха составит в промежутке +11...+16 °С, а на юге, в частности в Крыму, столбики термометров поднимутся до +18 °С.

Фото: скриншот

Немного свежее будет только на северо-востоке страны — там ожидается в промежутке +7....+9 °С. Серьезных осадков в ближайшие сутки не прогнозируют: только ночью и утром местами в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях возможен небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, местами усилится до 10-14 м/с, особенно на западе, севере и в центре страны.

В Киеве 23 октября ночью и утром возможен незначительный дождь, однако днем осадков не ожидается. В столице также будет тепло — до +14 °С.

