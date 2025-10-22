Прогноз погоди на 23 жовтня - якою буде погода завтра

Люди йдуть тротуаром у погану погоду. Ілюстративне фото: УНІАН

У четвер, 23 жовтня, в Україні пануватиме здебільшого суха погода. Опадів цього дня не очікується, лише у більшості північних областей вночі місцями можливий невеликий дощ.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

Прогноз погоди від Укргідрометеоцентра на 23 жовтня

Вітер переважатиме південно-східного напрямку зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. У гірських районах Карпат місцями очікуються пориви до 15–20 метрів за секунду.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +3...+8 °С, удень — у межах +11…+16 °С.

На сході країни буде прохолодніше: вночі +1...+6 °С, місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту та навіть у повітрі — до 0...+3 °С.

У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +8...+13 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 23 жовтня

У четвер, 23 жовтня, в Україні збережеться тепла осіння погода. За прогнозами синоптиків, денна температура повітря становитиме у проміжку +11...+16 °С, а на півдні, зокрема у Криму, стовпчики термометрів піднімуться до +18 °С.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Трохи свіжіше буде лише на північному сході країни — там очікується у проміжку +7....+9 °С. Серйозних опадів найближчої доби не прогнозують: лише вночі та вранці місцями на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині можливий невеликий дощ.

Вітер південно-східний, місцями посилиться до 10–14 м/с, особливо на заході, півночі та в центрі країни.

У Києві 23 жовтня вночі та вранці можливий незначний дощ, проте вдень опадів не очікується. У столиці також буде тепло — до +14 °С.

Раніше ми також інформували, що на гірськолижному курорті Буковель посеред жовтня випав сніг — територію курорту засипало білим покривом.