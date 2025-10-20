Видео
Видео

Заморозки и дождь — синоптики предупредили об ухудшении погоды

Дата публикации 20 октября 2025 16:42
обновлено: 16:53
Погода в Украине завтра - синоптики предупредили о заморозках
Мужчина под зонтом идет по улице. Фото: Новини.LIVE

На вторник синоптики прогнозируют прохладную погоду — Украину накроет воздушная масса, которая принесет дожди и ночные заморозки в западных и центральных областях. Температура днем будет оставаться на осеннем уровне, но ночью возможны понижения до нуля.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook в понедельник, 20 октября.

В стране ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Небольшие дожди пройдут в большинстве областей Левобережья, тогда как на остальной территории - без существенных осадков. Ветер северо-западный, в западных регионах с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Заморозки та дощ — синоптики попередили про погіршення погоди - фото 1
Сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

"Облачно с прояснениями. В большинстве областей Левобережья небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, в западных областях с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с", — отметили в Укргидрометцентре.

Возможно, это изображение ‎карта и ‎текст
Сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 °C, а в Винницкой, Житомирской и западных областях возможны заморозки 0...-5 °C. Днем в большинстве регионов ожидается +8...+13 °C, на востоке и северо-востоке — прохладнее, до +10 °C. В Карпатах местами возможны слабые осадки и температура около нуля.

Напомним, что на горе Поп Иван выпал снег и ударил сильный мороз — температура опустилась до -8 °C.

Ранее мы также информировали, что на горнолыжном курорте Буковель посреди октября выпал снег — территорию курорта засыпало белым покровом.

погода Укргидрометцентр октябрь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
