Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Заморозки та дощ — синоптики попередили про погіршення погоди

Заморозки та дощ — синоптики попередили про погіршення погоди

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 16:42
Оновлено: 16:42
Погода в Україні завтра — синоптики попередили про заморозки
Чоловік під зонтом йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

На вівторок синоптики прогнозують прохолодну погоду — Україну накриє повітряна маса, яка принесе дощі та нічні заморозки у західних і центральних областях. Температура вдень залишатиметься на осінньому рівні, але вночі можливі пониження до нуля.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook у понеділок, 20 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на добу 21 жовтня

В країні очікується переважно хмарна погода з проясненнями. Невеликі дощі пройдуть у більшості областей Лівобережжя, тоді як на решті території — без істотних опадів. Вітер північно-західний, у західних регіонах з переходом на південно-східний, 5–10 м/с.

Заморозки та дощ — синоптики попередили про погіршення погоди - фото 1
Допис Укргідрометцентру у Facebook. Фото: скриншот

"Хмарно з проясненнями. В більшості областей Лівобережжя невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, у західних областях з переходом на південно-східний, 5-10 м/с", — зазначили в Укргідрометцентрі.

Возможно, это изображение ‎карта и ‎текст
Допис Укргідрометцентру у Facebook. Фото: скриншот

Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 °C, а у Вінницькій, Житомирській та західних областях можливі заморозки 0…–5 °C. Вдень у більшості регіонів очікується +8…+13 °C, на сході та північному сході — прохолодніше, до +10 °C. У Карпатах місцями можливі слабкі опади та температура близько нуля.

Нагадаємо, що на горі Піп Іван випав сніг та вдарив сильний мороз — температура опустилася до -8 °C.

Раніше ми також інформували, що на гірськолижному курорті Буковель посеред жовтня випав сніг — територію курорту засипало білим покривом.

погода Укргідрометцентр жовтень прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації