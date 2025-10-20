Погода в Україні завтра — синоптики попередили про заморозки

Чоловік під зонтом йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

На вівторок синоптики прогнозують прохолодну погоду — Україну накриє повітряна маса, яка принесе дощі та нічні заморозки у західних і центральних областях. Температура вдень залишатиметься на осінньому рівні, але вночі можливі пониження до нуля.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook у понеділок, 20 жовтня.

Прогноз погоди в Україні на добу 21 жовтня

В країні очікується переважно хмарна погода з проясненнями. Невеликі дощі пройдуть у більшості областей Лівобережжя, тоді як на решті території — без істотних опадів. Вітер північно-західний, у західних регіонах з переходом на південно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 °C, а у Вінницькій, Житомирській та західних областях можливі заморозки 0…–5 °C. Вдень у більшості регіонів очікується +8…+13 °C, на сході та північному сході — прохолодніше, до +10 °C. У Карпатах місцями можливі слабкі опади та температура близько нуля.

Нагадаємо, що на горі Піп Іван випав сніг та вдарив сильний мороз — температура опустилася до -8 °C.

Раніше ми також інформували, що на гірськолижному курорті Буковель посеред жовтня випав сніг — територію курорту засипало білим покривом.