Прогноз погоды на 9 апреля — какой будет погода завтра

Холод на улице. Фото: Новини.LIVE

В среду, 9 апреля, в Украине будет царить по-настоящему холодная весна. Погоду и в дальнейшем будет определять арктическая воздушная масса, пришедшая с севера, поэтому тепла ожидать пока не стоит.

Об этом пишет Украинский гидрометеорологический центр.

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Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Какой будет погода 9 апреля

Атмосферное давление в ночные часы повысится, что будет способствовать формированию области повышенного давления в большинстве регионов. Однако уже днем синоптики прогнозируют постепенное его снижение. Небо будет облачным с прояснениями.

Существенных осадков не предвидится. Лишь на юге и юго-востоке страны возможны небольшие дожди с мокрым снегом в дневные часы.

Ветер преимущественно северо-западный, а на юго-востоке — юго-западный, с порывами 5-10 м/с.

Ночь принесет заморозки — температура опустится до -5...0 °С. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +1...+6 °С, на Закарпатье и юго-востоке немного теплее — до +8 °С.

В Карпатах ночная температура упадет до -9...-4 °С, возможен небольшой снег. Днем осадков не ожидается, однако останется морозно — до -3 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Ранее Диденко сообщила, что потепление в Украине ожидается с Вербного воскресенья — 13 апреля.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды в Киеве на завтра, 9 апреля.