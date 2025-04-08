Прогноз погоди на 9 квітня — якою буде погода завтра

Холод на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У середу, 9 квітня, в Україні пануватиме по-справжньому холодна весна. Погоду й надалі визначатиме арктична повітряна маса, що прийшла з півночі, тож тепла очікувати поки не варто.

Про це пише Український гідрометеорологічний центр.

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Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Якою буде погода 9 квітня

Атмосферний тиск у нічні години підвищиться, що сприятиме формуванню області підвищеного тиску в більшості регіонів. Проте вже вдень синоптики прогнозують поступове його зниження. Небо буде хмарним із проясненнями.

Суттєвих опадів не передбачається. Лише на півдні та південному сході країни можливі невеликі дощі з мокрим снігом у денні години.

Вітер переважно північно-західний, а на південному сході — південно-західний, з поривами 5–10 м/с.

Ніч принесе заморозки — температура опуститься до -5...0 °С. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +1…+6 °С, на Закарпатті та південному сході трохи тепліше — до +8 °С.

У Карпатах нічна температура впаде до -9…-4 °С, можливий невеликий сніг. Удень опадів не очікується, проте залишиться морозно — до -3 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Раніше Діденко повідомила, що потепління в Україні очікується з Вербної неділі — 13 квітня.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди у Києві на завтра, 9 квітня.