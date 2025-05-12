Прогноз погоды в Украине на завтра 13 мая — где будут заморозки

Мужчина идет по улице во время снегопада. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 13 мая, будет холодной и влажной. В отдельных областях ожидаются заморозки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 13 мая

По прогнозам синоптиков, в ночные часы преимущественно без осадков, однако днем в большинстве регионов возможны небольшие дожди.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +7 °C. В западных регионах и Винницкой области на поверхности почвы возможны заморозки до -3 °C. Днем воздух прогреется до +10...+15 °C.

В южных и восточных областях ночные температуры составят +4...+9 °C, а днем до +13...+18 °C.

В высокогорье Карпат ночью будет сухо, температура воздуха — около 0 °C. Днем ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до +5...+10 °C.

Прогноз погоды на 13 мая. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В ночь на понедельник, 13 мая, в западных регионах Украины и Винницкой области ожидаются заморозки на поверхности почвы. Температура может снижаться до 0...-3 °C. Синоптики объявили I уровень опасности — желтый.

Заморозки могут представлять угрозу для сельского хозяйства, в частности повредить цветущие плодовые деревья.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности

В течение 13-14 мая в Ровенской, Житомирской, Херсонской областях, а также в Крыму будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Диденко, в понедельник в Украине сохранится прохладная погода с дождями почти по всей территории.

В течение дня максимальная температура воздуха составит +14...+17 °C, однако в северо-восточных областях — Харьковской, Сумской и Черниговской — ожидается лишь +9...+12 °C.

Ночь будет холодной, температура опустится до +2...+7 °C. Благодаря облачной погоде и высокой влажности вероятность ночных заморозков будет минимальной в большинстве областей.

На высокогорье Карпат возможен мокрый снег. Без существенных осадков останется лишь юго-восток Украины.

В Киеве ожидается дождливая погода. Температура воздуха ночью составит +3...+6 °C, днем +12...+14 °C.

Карта температур. Фото: Ventusky

Ранее мы сообщали, что похолодание в Украине вызвано активизацией циклонов и поступлением холодного воздуха с севера Европы.

Также мы писали, что на Солнце зафиксировано восемь вспышек класса С.