Прогноз погоди в Україні на завтра 13 травня — де будуть заморозки

Чоловік йде вулицею під час снігопаду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 13 травня, буде холодною та вологою. В окремих областях очікуються заморозки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 13 травня

За прогнозами синоптиків, у нічні години переважно без опадів, однак вдень у більшості регіонів можливі невеликі дощі.

Температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +7 °C. У західних регіонах та Вінницькій області на поверхні ґрунту можливі заморозки до -3 °C. Вдень повітря прогріється до +10…+15 °C.

У південних та східних областях нічні температури становитимуть +4…+9 °C, а вдень до +13…+18 °C.

У високогір’ї Карпат вночі буде сухо, температура повітря — близько 0 °C. Вдень очікується невеликий дощ, повітря прогріється до +5…+10 °C.

Прогноз погоди на 13 травня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У ніч проти понеділока, 13 травня, у західних регіонах України та Вінницькій області очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Температура може знижуватися до 0…-3 °C. Синоптики оголосили I рівень небезпечності — жовтий.

Заморозки можуть становити загрозу для сільського господарства, зокрема пошкодити квітучі плодові дерева.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

Упродовж 13–14 травня у Рівненській, Житомирській, Херсонській областях, а також у Криму зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Діденко, у понеділок в Україні збережеться прохолодна погода з дощами майже по всій території.

Протягом дня максимальна температура повітря становитиме +14…+17 °C, проте у північно-східних областях — Харківській, Сумській та Чернігівській — очікується лише +9…+12 °C.

Ніч буде холодною, температура опуститься до +2…+7 °C. Завдяки хмарній погоді та високій вологості ймовірність нічних заморозків буде мінімальною у більшості областей.

На високогір’ї Карпат можливий мокрий сніг. Без істотних опадів залишиться лише південний схід України.

У Києві очікується дощова погода. Температура повітря вночі становитиме +3…+6 °C, вдень +12…+14 °C.

Карта температур. Фото: Ventusky

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