Магнітні бурі 12 травня — прогноз для метеозалежних

Погіршене самопочуття. Фото: Pexels

У понеділок, 12 травня, значних магнітних бур не очікується. За прогнозом фахівців, геомагнітне поле залишатиметься у межах спокійного або слабко збуреного рівня.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 12 травня прогноз

Протягом останньої доби сонце продовжувало демонструвати низьку активність: зафіксовано лише вісім спалахів класу С. Вони не становлять загрози для людей на Землі. Сонячна активність буде низькою, найімовірніше будуть спалахи класу М.

Погане самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 12 травня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 23%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 20

Як зміцнити здоров'я і краще переносити магнітні бурі

Пийте більше води. Зневоднення погіршує роботу серцево-судинної системи, яка особливо чутлива до магнітних коливань.

Зменште вживання кофеїну та алкоголю, адже вони посилюють навантаження на серце та судини.

Нормалізуйте сон. Лягайте та прокидайтесь в один і той самий час, спіть не менше 7–8 годин.

Уникайте стресу. Навіть незначна напруга під час магнітних коливань може викликати головний біль або дратівливість.

Їжте легку та корисну їжу, наприклад, віддавайте перевагу овочам, рибі, цільнозерновим продуктам.

Займайтесь фізичною активністю. Легка гімнастика, прогулянки на свіжому повітрі покращують кровообіг і стабілізують тиск.

Приймайте вітаміни. Особливо вітаміни групи B, магній і калій, які підтримують нервову і серцево-судинну системи.

У дні, коли можливі навіть незначні магнітні коливання, варто прислухатися до свого організму. Якщо ви відчуваєте слабкість, головний біль чи перепади тиску — відкладіть активну діяльність, відпочиньте та при потребі зверніться до лікаря.

Нагадаємо, астросиноптики склали календар магнітних бур на травень і назвали найважчі дні для метеозалежних.

Також синоптики повідомили, якою буде погода в Україні 12 травня та де можливі сильні зливи.