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Підлатайте здоров'я, поки Сонце спокійне — прогноз магнітних бур

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Дата публікації: 12 травня 2025 11:26
Магнітні бурі 12 травня — прогноз для метеозалежних
Погіршене самопочуття. Фото: Pexels

У понеділок, 12 травня, значних магнітних бур не очікується. За прогнозом фахівців, геомагнітне поле залишатиметься у межах спокійного або слабко збуреного рівня.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останньої доби сонце продовжувало демонструвати низьку активність: зафіксовано лише вісім спалахів класу С. Вони не становлять загрози для людей на Землі. Сонячна активність буде низькою, найімовірніше будуть спалахи класу М.

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Погане самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 12 травня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 30%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 23%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 20

Як зміцнити здоров'я і краще переносити магнітні бурі

Пийте більше води. Зневоднення погіршує роботу серцево-судинної системи, яка особливо чутлива до магнітних коливань.

  • Зменште вживання кофеїну та алкоголю, адже вони посилюють навантаження на серце та судини.
  • Нормалізуйте сон. Лягайте та прокидайтесь в один і той самий час, спіть не менше 7–8 годин.
  • Уникайте стресу. Навіть незначна напруга під час магнітних коливань може викликати головний біль або дратівливість.
  • Їжте легку та корисну їжу, наприклад, віддавайте перевагу овочам, рибі, цільнозерновим продуктам.
  • Займайтесь фізичною активністю. Легка гімнастика, прогулянки на свіжому повітрі покращують кровообіг і стабілізують тиск.
  • Приймайте вітаміни. Особливо вітаміни групи B, магній і калій, які підтримують нервову і серцево-судинну системи.

У дні, коли можливі навіть незначні магнітні коливання, варто прислухатися до свого організму. Якщо ви відчуваєте слабкість, головний біль чи перепади тиску — відкладіть активну діяльність, відпочиньте та при потребі зверніться до лікаря.

Нагадаємо, астросиноптики склали календар магнітних бур на травень і назвали найважчі дні для метеозалежних. 

Також синоптики повідомили, якою буде погода в Україні 12 травня та де можливі сильні зливи. 

космос Сонце магнітні бурі прогнози
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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