Магнітні бурі 12 травня — прогноз для метеозалежних

Підлатайте здоров'я, поки Сонце спокійне — прогноз магнітних бур
У понеділок, 12 травня, значних магнітних бур не очікується. За прогнозом фахівців, геомагнітне поле залишатиметься у межах спокійного або слабко збуреного рівня.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 12 травня прогноз
Протягом останньої доби сонце продовжувало демонструвати низьку активність: зафіксовано лише вісім спалахів класу С. Вони не становлять загрози для людей на Землі. Сонячна активність буде низькою, найімовірніше будуть спалахи класу М.
Сонячна активність на 12 травня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 30%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 23%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 20
Як зміцнити здоров'я і краще переносити магнітні бурі
Пийте більше води. Зневоднення погіршує роботу серцево-судинної системи, яка особливо чутлива до магнітних коливань.
- Зменште вживання кофеїну та алкоголю, адже вони посилюють навантаження на серце та судини.
- Нормалізуйте сон. Лягайте та прокидайтесь в один і той самий час, спіть не менше 7–8 годин.
- Уникайте стресу. Навіть незначна напруга під час магнітних коливань може викликати головний біль або дратівливість.
- Їжте легку та корисну їжу, наприклад, віддавайте перевагу овочам, рибі, цільнозерновим продуктам.
- Займайтесь фізичною активністю. Легка гімнастика, прогулянки на свіжому повітрі покращують кровообіг і стабілізують тиск.
- Приймайте вітаміни. Особливо вітаміни групи B, магній і калій, які підтримують нервову і серцево-судинну системи.
У дні, коли можливі навіть незначні магнітні коливання, варто прислухатися до свого організму. Якщо ви відчуваєте слабкість, головний біль чи перепади тиску — відкладіть активну діяльність, відпочиньте та при потребі зверніться до лікаря.
Нагадаємо, астросиноптики склали календар магнітних бур на травень і назвали найважчі дні для метеозалежних.
Також синоптики повідомили, якою буде погода в Україні 12 травня та де можливі сильні зливи.
Читайте Новини.LIVE!