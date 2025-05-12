Погода сьогодні, 12 травня, в Україні — Укргідрометцентр

Чоловік йде вулицею під час снігу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 12 травня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями.

Про це в неділю, 11 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 12 травня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

У більшості південних, центральних і східних областей пройдуть помірні дощі. На Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині дощі будуть значними. На решті території вночі без опадів, а вдень буде невеликий дощ.

Вітер дутиме з північного заходу та півночі зі швидкістю 5–10 м/с.

Уночі температура повітря триматиметься в межах +1...+6 °С. У західних, північних і Вінницькій областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту, а на заході та в Житомирській області – ще й у повітря: 0...-3 °С. Удень потеплішає до +10...+15 °С. На півдні та сході вночі буде +4...+9 °С, а вдень +13...+18 °С. На високогір'ї Карпат уночі без опадів, 0...-5 °С, удень невеликий дощ і мокрий сніг, +1...+6 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі без опадів. Удень невеликий дощ. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура в області триматиметься в межах +1...+6 °С, але на поверхні ґрунту будуть заморозки 0...-3 °С (I, жовтий, рівень небезпечності). Удень на Київщині буде +10...+15 °С. У столиці вночі очікується +2...+4 °С, а вдень — +12...+14 °С.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища

Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Уночі в західних, північних і Вінницькій області на поверхні ґрунту будуть заморозки 0...-3 °С (I, жовтий, рівень небезпечності). У західних і Житомирській областях у повітрі будуть заморозки 0...-3 °С (II, помаранчевий, рівень небезпечності). Синоптики зазначають, що заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, тиждень від 12 до 18 травня в Україні буде прохолодним. Очікуються дощі, пориви вітру та грози.

Також ми повідомляли, що 12 травня в Україні буде дощова та прохолодна погода. Місцями стовпчики термометрів знизяться до мінусових показників.