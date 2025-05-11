Погода в Україні 12 травня — точний прогноз від Укргідрометцентру

Холодна і дощова погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 12 травня, буде дощовою та прохолодною. Місцями очікуються сильні зливи.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 12 травня

За прогнозами синоптиків, у більшості південних, центральних та східних областей пройдуть помірні дощі, а на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині вночі — місцями значні. На решті території вночі буде сухо, вдень можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °C. У західних, північних та Вінницькій областях можливі заморозки на ґрунті, місцями в повітрі -3...0 °C.

Удень повітря прогріється до +10…+15 °C. У південних та східних регіонах вночі буде тепліше +4…+9 °C, а вдень до +13…+18 °C. Вітер північно-західного та північного напрямків, швидкість — 5–10 м/с.

На високогір’ї Карпат — вночі без опадів, удень можливі невеликий дощ і мокрий сніг. Температура в горах уночі -5…0 °C, удень +1…+6 °C.

Прогноз погоди в Україні на 12 травня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища

В Укргідрометцентрі попередили, що у ніч проти 12 травня у західних, північних та Вінницькій областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -3...0 °C. Синоптики попереджають про І рівень небезпечності, жовтий.

Водночас у західних та Житомирській областях прогнозуються заморозки в повітрі до -3 °C, що відповідає ІІ рівню небезпечності, помаранчевому.

Такі погодні умови можуть завдати шкоди квітучим плодовим деревам, особливо у садівничих районах. У ДСНС закликають мешканців бути обережними та вжити заходів для захисту рослин.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

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