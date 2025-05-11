Погода в Україні 12 травня — точний прогноз від Укргідрометцентру

Сильні зливи та заморозки — прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 12 травня, буде дощовою та прохолодною. Місцями очікуються сильні зливи.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 12 травня
За прогнозами синоптиків, у більшості південних, центральних та східних областей пройдуть помірні дощі, а на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині вночі — місцями значні. На решті території вночі буде сухо, вдень можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °C. У західних, північних та Вінницькій областях можливі заморозки на ґрунті, місцями в повітрі -3...0 °C.
Удень повітря прогріється до +10…+15 °C. У південних та східних регіонах вночі буде тепліше +4…+9 °C, а вдень до +13…+18 °C. Вітер північно-західного та північного напрямків, швидкість — 5–10 м/с.
На високогір’ї Карпат — вночі без опадів, удень можливі невеликий дощ і мокрий сніг. Температура в горах уночі -5…0 °C, удень +1…+6 °C.
Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища
В Укргідрометцентрі попередили, що у ніч проти 12 травня у західних, північних та Вінницькій областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -3...0 °C. Синоптики попереджають про І рівень небезпечності, жовтий.
Водночас у західних та Житомирській областях прогнозуються заморозки в повітрі до -3 °C, що відповідає ІІ рівню небезпечності, помаранчевому.
Такі погодні умови можуть завдати шкоди квітучим плодовим деревам, особливо у садівничих районах. У ДСНС закликають мешканців бути обережними та вжити заходів для захисту рослин.
Раніше ми писали, що одеситам варто готуватися до справжньої весняної прохолоди 12 травня.
Також ми повідомляли, що магнітне поле Землі перебуватиме в збудженому стані. Чи чекати магнітних бур — читайте у нашому матеріалі.
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