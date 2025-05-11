Погода в Украине 12 мая — точный прогноз от Укргидрометцентра

Холодная и дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 12 мая, будет дождливой и прохладной. Местами ожидаются сильные ливни.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 12 мая

По прогнозам синоптиков, в большинстве южных, центральных и восточных областей пройдут умеренные дожди, а в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях ночью — местами значительные. На остальной территории ночью будет сухо, днем возможен небольшой дождь.

Температура воздуха ночью составит +1...+6 °C. В западных, северных и Винницкой областях возможны заморозки на почве, местами в воздухе -3...0 °C.

Днем воздух прогреется до +10...+15 °C. В южных и восточных регионах ночью будет теплее +4...+9 °C, а днем до +13...+18 °C. Ветер северо-западного и северного направлений, скорость — 5-10 м/с.

На высокогорье Карпат — ночью без осадков, днем возможны небольшой дождь и мокрый снег. Температура в горах ночью -5...0 °C, днем +1...+6 °C.

Прогноз погоды в Украине на 12 мая. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях

В Укргидрометцентре предупредили, что в ночь на 12 мая в западных, северных и Винницкой областях ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3...0 °C. Синоптики предупреждают о І уровне опасности, желтом.

В то же время в западных и Житомирской областях прогнозируются заморозки в воздухе до -3 °C, что соответствует II уровню опасности, оранжевому.

Такие погодные условия могут нанести вред цветущим плодовым деревьям, особенно в садоводческих районах. В ГСЧС призывают жителей быть осторожными и принять меры для защиты растений.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях: Укргидрометцентр

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Также мы сообщали, что магнитное поле Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Ждать ли магнитных бурь — читайте в нашем материале.