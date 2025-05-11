Магнітні бурі 11 травня — прогноз магнітних бур на сьогодні

Вплив сонця на Землю. Фото ілюстративне: Freepik

У неділю, 11 травня, магнітне поле Землі перебуватиме в збудженому стані. Магнітних бур очікувати не варто.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 11 травня

За даними фахівців, протягом останніх 24 годин рівень сонячної активності залишався низьким. Зафіксовано чотири спалахи класу C, які не мають істотного впливу на геофізичні процеси на Землі.

Очікується, що протягом доби геомагнітна обстановка варіюватиметься від спокійної до помірно активної. Сонячна активність залишатиметься на низькому рівні, хоча не виключається імовірність окремих спалахів класу M.

Сонячна активність 11 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 15.

У жінки погіршилося самопочуття. Фото: Pexels

Чи впливають магнітні бурі на здоров'я

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

Нагадаємо, в Індійський океан впав космічний апарат "Космос-482". Його було запущено Радянським Союзом ще у 1972 році.

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