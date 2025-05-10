Космічний апарат "Космос-482" впав в Індійський океан

"Космос-482". Ілюстративне фото: Вікіпедія

У суботу, 10 травня, в Індійський океан впав космічний апарат "Космос-482". Його було запущено Радянським Союзом ще у 1972 році для місії на Венеру.

Про це повідомила російська державна корпорація "Роскосмос".

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"Космос-482" впав в океан

За інформацією російського космічного агентства, об’єкт зійшов з орбіти і увійшов у щільні шари атмосфери над океаном приблизно за 560 кілометрів на захід від острова Середній Андаман. Апарат впав у води Індійського океану, на захід від Джакарти — столиці Індонезії.

"Космічний апарат "Космос-482" припинив існування, зійшовши з орбіти та впавши в Індійський океан", — йдеться в повідомленні "Роскосмосу".

Раніше низка світових ЗМІ попереджала, що після більш ніж півстоліття перебування на високій еліптичній орбіті, уламки старого супутника можуть становити загрозу, якщо впадуть у густонаселений регіон. За підрахунками фахівців, об’єкт масою приблизно 500 кг мав увійти в атмосферу на великій швидкості — у кілька сотень кілометрів на годину, що могло спричинити серйозні наслідки у разі зіткнення з поверхнею суходолу.

Що відомо про "Космос-482"

Космічний апарат було запущено у 1972 році в межах радянської програми дослідження Венери. Втім, через технічну несправність розгінного блоку, станція не змогла залишити земну орбіту.

"Космос-482" вважався "космічним сміттям" — неконтрольованим об’єктом, який поступово знижував свою орбіту.

Раніше компанія Blue Origin, заснована главою Amazon Джеффом Безосом, уперше успішно вивела ракету New Glenn на орбіту Землі.

А в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.