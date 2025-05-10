Космический аппарат "Космос-482" упал в Индийский океан

"Космос-482". Иллюстративное фото: Википедия

В субботу, 10 мая, в Индийский океан упал космический аппарат "Космос-482". Он был запущен Советским Союзом еще в 1972 году для миссии на Венеру.

Об этом сообщила российская государственная корпорация "Роскосмос".

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"Космос-482" упал в океан

По информации российского космического агентства, объект сошел с орбиты и вошел в плотные слои атмосферы над океаном примерно в 560 километрах к западу от острова Средний Андаман. Аппарат упал в воды Индийского океана, к западу от Джакарты — столицы Индонезии.

"Космический аппарат "Космос-482" прекратил существование, сойдя с орбиты и упав в Индийский океан", — говорится в сообщении "Роскосмоса".

Ранее ряд мировых СМИ предупреждали, что после более чем полувекового пребывания на высокой эллиптической орбите, обломки старого спутника могут представлять угрозу, если упадут в густонаселенный регион. По подсчетам специалистов, объект массой примерно 500 кг должен был войти в атмосферу на большой скорости — в несколько сотен километров в час, что могло повлечь серьезные последствия в случае столкновения с поверхностью суши.

Что известно о "Космосе-482"

Космический аппарат был запущен в 1972 году в рамках советской программы исследования Венеры. Впрочем, из-за технической неисправности разгонного блока, станция не смогла покинуть земную орбиту.

"Космос-482" считался "космическим мусором" — неконтролируемым объектом, который постепенно снижал свою орбиту.

Ранее компания Blue Origin, основанная главой Amazon Джеффом Безосом, впервые успешно вывела ракету New Glenn на орбиту Земли.

А в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March едва не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.