Магнитные бури 11 мая — прогноз магнитных бурь на сегодня

Влияние солнца на Землю. Фото иллюстративное: Freepik

В воскресенье, 11 мая, магнитное поле Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Магнитных бурь ожидать не стоит.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 11 мая

По данным специалистов, в течение последних 24 часов уровень солнечной активности оставался низким. Зафиксировано четыре вспышки класса C, которые не оказывают существенного влияния на геофизические процессы на Земле.

Ожидается, что в течение суток геомагнитная обстановка будет варьироваться от спокойной до умеренно активной. Солнечная активность будет оставаться на низком уровне, хотя не исключается вероятность отдельных вспышек класса M.

Солнечная активность 11 мая

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 15.

У женщины ухудшилось самочувствие. Фото: Pexels

Влияют ли магнитные бури на здоровье

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

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