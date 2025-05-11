Магнитные бури 11 мая — прогноз магнитных бурь на сегодня

В магнитосфере Земли произошли изменения — прогноз магнитных бурь
В воскресенье, 11 мая, магнитное поле Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Магнитных бурь ожидать не стоит.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 11 мая
По данным специалистов, в течение последних 24 часов уровень солнечной активности оставался низким. Зафиксировано четыре вспышки класса C, которые не оказывают существенного влияния на геофизические процессы на Земле.
Ожидается, что в течение суток геомагнитная обстановка будет варьироваться от спокойной до умеренно активной. Солнечная активность будет оставаться на низком уровне, хотя не исключается вероятность отдельных вспышек класса M.
Солнечная активность 11 мая
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 15.
Влияют ли магнитные бури на здоровье
Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
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