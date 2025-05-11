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В магнитосфере Земли произошли изменения — прогноз магнитных бурь

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Дата публикации 11 мая 2025 14:36
Магнитные бури 11 мая — прогноз магнитных бурь на сегодня
Влияние солнца на Землю. Фото иллюстративное: Freepik

В воскресенье, 11 мая, магнитное поле Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Магнитных бурь ожидать не стоит.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 11 мая

По данным специалистов, в течение последних 24 часов уровень солнечной активности оставался низким. Зафиксировано четыре вспышки класса C, которые не оказывают существенного влияния на геофизические процессы на Земле.

Ожидается, что в течение суток геомагнитная обстановка будет варьироваться от спокойной до умеренно активной. Солнечная активность будет оставаться на низком уровне, хотя не исключается вероятность отдельных вспышек класса M.

Солнечная активность 11 мая

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40% 
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 15.
У жінки погане самопочуття
У женщины ухудшилось самочувствие. Фото: Pexels

Влияют ли магнитные бури на здоровье

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

Напомним, в Индийский океан упал космический аппарат "Космос-482". Он был запущен Советским Союзом еще в 1972 году.

А ранее искусственный интеллект сгенерировал изображение того, как Украина в будущем может покорить космос.

космос самочувствие здоровье магнитные бури Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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