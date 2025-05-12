Погода сегодня, 12 мая, в Украине — Укргидрометцентр

Мужчина идет по улице во время снега. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 12 мая, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями.

Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 12 мая

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

В большинстве южных, центральных и восточных областей пройдут умеренные дожди. В Одесской, Николаевской и Кировоградской областях дожди будут значительными. На остальной территории ночью без осадков, а днем будет небольшой дождь.

Ветер будет дуть с северо-запада и севера со скоростью 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха будет держаться в пределах +1...+6 °С. В западных, северных и Винницкой областях ожидаются заморозки на поверхности почвы, а на западе и в Житомирской области — еще и в воздухе: 0...-3 °С. Днем потеплеет до +10...+15 °С. На юге и востоке ночью будет +4...+9 °С, а днем +13...+18 °С. На высокогорье Карпат ночью без осадков, 0...-5 °С, днем небольшой дождь и мокрый снег, +1...+6 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура в области будет держаться в пределах +1...+6 °С, но на поверхности почвы будут заморозки 0...-3 °С (I, желтый, уровень опасности). Днем на Киевщине будет +10...+15 °С. В столице ночью ожидается +2...+4 °С, а днем — +12...+14 °С.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях

Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ночью в западных, северных и Винницкой области на поверхности почвы будут заморозки 0...-3 °С (I, желтый, уровень опасности). В западных и Житомирской областях в воздухе будут заморозки 0...-3 °С (II, оранжевый, уровень опасности). Синоптики отмечают, что заморозки будут наносить вред цветущим плодовым деревьям.

Напомним, по прогнозам синоптиков, неделя с 12 по 18 мая в Украине будет прохладной. Ожидаются дожди, порывы ветра и грозы.

Также мы сообщали, что 12 мая в Украине будет дождливая и прохладная погода. Местами столбики термометров снизятся до минусовых показателей.