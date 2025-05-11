Прогноз погоди в Україні на тиждень, 12-18 травня

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні протягом тижня, 12-18 травня, очікується прохолодною. Будуть дощі різної інтенсивності, пориви вітру та грози.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні на тиждень

Похолодання в Україні через розвиток циклонічної діяльності та на тлі надходження холодного повітря з північних регіонів Європи.

Прогноз погоди на тиждень. Фото: ECMWF

Погода у понеділок, 12 травня, очікується вночі з дощами у південних і центральних областях, а вдень — на більшій частині території України, на заході з грозами. У Карпатах та на Прикарпатті прогнозують значні опади у вигляді дощу, у високогір’ї з мокрим снігом. Вітер буде переважно північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +2...+7 °С, а у західних та північних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі -3...0 °С. Вдень прогнозується +9...+14 °С, на південному сході та в Криму +13...+18 °С.

Прогноз погоди в Україні на 12 травня. Фото: Meteoprog

У вівторок, 13 травня, дощі будуть вночі на Лівобережжі, а вдень на більшій частині території України. Також подекуди можливі грози. Опадів не прогнозується лише в Криму та Приазов’ї. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, під час гроз — поривчастий. Температура повітря вночі +2...+7 °С, у західних та північних регіонах заморозки -3...0 °С. Вдень потеплішає до +9...+15 °С, на півдні, Закарпатті та в Криму +14...+19 °С.

Прогноз погоди в Україні на 13 травня. Фото: Meteoprog

У ніч на середу, 14 травня, опадів не очікується, а вдень подекуди можливі короткочасні дощі та грози. У південно-східних регіонах і в Криму переважатиме суха погода. Вітер західного напрямку зі швидкістю 5–10 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від +2 до +7 °С, на заході та півночі можливі заморозки до -3 °С. Вдень повітря прогріється до +14…+19 °С.

Прогноз погоди в Україні на 14 травня. Фото: Meteoprog

А у ніч на четвер, 15 травня, дощі очікуються в західних областях, а вдень — майже по всій території України, крім південного сходу та Приазов’я. Місцями ймовірні грози. У Карпатах прогнозують значні опади — дощ із мокрим снігом. Вітер зміниться з південно-західного на західний зі швидкістю 7–12 метрів на секунду, місцями пориви сягатимуть 15–17 метрів на секунду. Температура вночі +5…+10 °С, вдень у північних і західних областях +9…+14 °С, а в інших регіонах — +15…+21 °С.

Прогноз погоди в Україні на 15 травня. Фото: Meteopost

У пʼятницю, 16 травня, нестійка погода з опадами утримається на більшій частині території країни. Сухо буде лише в Криму та південно-східних областях. Синоптики зазначають, що сильні дощі, грози та град можливі у центральних і північних регіонах. Вітер буде південного напрямку, у західних областях — північно-західного зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Зранку та вдень у центральних і південних регіонах пориви 15-22 метрів на секунду. Температура повітря у західних та північних областях вночі буде +1...+6 °С, вдень +8...+13 °С, в інших регіонах — вночі +6...+11 °С, вдень +15...+21 °С.

Прогноз погоди в Україні на 16 травня. Фото: Meteopost

У суботу, 17 травня, погоду в Україні визначатиме малорухомий циклон, тож у більшості регіонів очікується нестійка дощова погода, подекуди з грозами. Вітер південно-західний, на Лівобережжі — змінного напрямку зі швидкістю 5–10 метрів на секунду. Вночі температура коливатиметься в межах +3…+8 °С, у західних областях можливі заморозки -3...0 °С. Удень повітря прогріється до +13…+18 °С, на заході буде прохолодніше — +8…+13 °С.

Прогноз погоди в Україні на 17 травня. Фото: Meteopost

У неділю, 18 травня, значні дощі будуть вночі на Лівобережжі країни. Вдень опади з грозами очікуються у більшості областей. Вітер прогнозують західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі +2...+8 °С, на заході можливі заморозки -3...0 °С. Вдень буде +13...+18 °С, на крайньому заході — +8...+13 °С.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що завтра очікується дощова погода. Синоптики попередили про заморозки.

А у Києві 12 травня вдень прогнозується невеликий дощ. Вдень температура повітря прогріється до +10...+15 °C.