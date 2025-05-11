Прогноз погоды в Украине на неделю, 12-18 мая

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в течение недели, 12-18 мая, ожидается прохладной. Будут дожди разной интенсивности, порывы ветра и грозы.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды на неделю. Фото: ECMWF

Погода в понедельник, 12 мая, ожидается ночью с дождями в южных и центральных областях, а днем — на большей части территории Украины, на западе с грозами. В Карпатах и на Прикарпатье прогнозируют значительные осадки в виде дождя, в высокогорье с мокрым снегом. Ветер будет преимущественно северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, а в западных и северных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе -3...0 °С. Днем прогнозируется +9...+14 °С, на юго-востоке и в Крыму +13...+18 °С.

Прогноз погоды в Украине на 12 мая. Фото: Meteoprog

Во вторник, 13 мая, дожди будут ночью на Левобережье, а днем на большей части территории Украины. Также местами возможны грозы. Осадков не прогнозируется только в Крыму и Приазовье. Ветер северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, во время гроз — порывистый. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, в западных и северных регионах заморозки -3...0 °С. Днем потеплеет до +9...+15 °С, на юге, Закарпатье и в Крыму +14...+19 °С.

Прогноз погоды в Украине на 13 мая. Фото: Meteoprog

В ночь на среду, 14 мая, осадков не ожидается, а днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. В юго-восточных регионах и в Крыму будет преобладать сухая погода. Ветер западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от +2 до +7 °С, на западе и севере возможны заморозки до -3 °С. Днем воздух прогреется до +14...+19 °С.

Прогноз погоды в Украине на 14 мая. Фото: Meteoprog

А в ночь на четверг, 15 мая, дожди ожидаются в западных областях, а днем — почти по всей территории Украины, кроме юго-востока и Приазовья. Местами вероятны грозы. В Карпатах прогнозируют значительные осадки — дождь с мокрым снегом. Ветер сменится с юго-западного на западный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Температура ночью +5...+10 °С, днем в северных и западных областях +9...+14 °С, а в других регионах — +15...+21 °С.

Прогноз погоды в Украине на 15 мая. Фото: Meteopost

В пятницу, 16 мая, неустойчивая погода с осадками сохранится на большей части территории страны. Сухо будет только в Крыму и юго-восточных областях. Синоптики отмечают, что сильные дожди, грозы и град возможны в центральных и северных регионах. Ветер будет южного направления, в западных областях — северо-западного со скоростью 7-12 метров в секунду. Утром и днем в центральных и южных регионах порывы 15-22 метров в секунду. Температура воздуха в западных и северных областях ночью будет +1...+6 °С, днем +8...+13 °С, в других регионах — ночью +6...+11 °С, днем +15...+21 °С.

Прогноз погоды в Украине на 16 мая. Фото: Meteopost

В субботу, 17 мая, погоду в Украине будет определять малоподвижный циклон, поэтому в большинстве регионов ожидается неустойчивая дождливая погода, местами с грозами. Ветер юго-западный, на Левобережье — переменного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться в пределах +3...+8 °С, в западных областях возможны заморозки -3...0 °С. Днем воздух прогреется до +13...+18 °С, на западе будет прохладнее — +8...+13 °С.

Прогноз погоды в Украине на 17 мая. Фото: Meteopost

В воскресенье, 18 мая, значительные дожди будут ночью на Левобережье страны. Днем осадки с грозами ожидаются в большинстве областей. Ветер прогнозируют западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2...+8 °С, на западе возможны заморозки -3...0 °С. Днем будет +13...+18 °С, на крайнем западе — +8...+13 °С.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что завтра ожидается дождливая погода. Синоптики предупредили о заморозках.

А в Киеве 12 мая днем прогнозируется небольшой дождь. Днем температура воздуха прогреется до +10...+15 °C.